Retour parfait pour Lukaku. ATS

La Belgique, avec Romelu Lukaku buteur pour son retour après un an d'absence, s'est imposée mardi à Rijeka (2-0) face à la Croatie lors de son premier match préparatoire au Mondial-2026.

Agence France-Presse Nathan Fournier

Le meilleur buteur de la sélection (90 buts désormais) a disputé les vingt dernières minutes alors qu'il n'avait plus porté le maillot national depuis un an. Un retour fêté par un but, d'une frappe sèche dans les dernières secondes du match (90e+6).

L'attaquant de Naples n'avait jusqu'à ce mardi disputé que 64 minutes en club cette année, freiné par une blessure à la hanche dont il est désormais rétabli.

Une Belgique remaniée mais rassurante

Le sélectionneur Rudi Garcia a utilisé cette rencontre amicale pour tester un système inédit, basé sur une défense à trois très expérimentale, le milieu de terrain d'Aston Villa Amadaou Onana étant placé dans l'axe entouré de Nathan Ngoy et d'Arthur Théate. Une défense «new look» qui s'est montrée rassurante.

Les Diables Rouges ont inscrit le premier but à la 38e minute, une action de billard, par Youri Tielemans à la réception d'un centre de Jeremy Doku dévié à deux reprises avant d'atterrir dans les pieds du buteur.

En face, seul un tir de Luka Modric à trois minutes de la pause a mis Thibaut Courtois à contribution durant la première période.

La Croatie réagit, mais la Belgique tient bon

Empruntés lors des 45 premières minutes, les Croates ont été plus inspirés dans la dernière demi-heure, Ante Budimir trouvant la barre à la 61e avant une réplique de la même facture de Hans Vanaken quelques minutes plus tard.

La Belgique disputera un deuxième et dernier match amical, samedi à Bruxelles face à la Tunisie, avant de s'envoler pour les Etats-Unie où elle sera opposée dans le groupe G du Mondial à l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

La Croatie se mesurera elle à la Slovénie dimanche pour préparer son premier match de Coupe du monde face à l'Angleterre, le 17 juin à Dallas, dans le groupe L où figurent également le Ghana et le Panama.