L'arbitre suisse Sandro Schärer arbitrera des matches de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord (11 juin-19 juillet). Le Schwytzois de 37 ans fait partie des 52 arbitres sélectionnés par la FIFA.

Sandro Schärer représentera la Suisse à la Coupe du monde. ats

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Sandro Schärer vivra donc son deuxième tournoi international après l'Euro 2024, lors duquel il avait arbitré deux matches (Slovénie – Danemark et Géorgie – Portugal). Il sera accompagné du Genevois Stéphane De Almeida (arbitre assistant) et de l'Argovien Fedayi San (arbitre VAR).

Cette nomination vient mettre fin à une disette de seize ans. Sandro Schärer sera en effet le premier Suisse à arbitrer en phase de finale d'une Coupe du monde depuis Massimo Busacca, qui avait officié aux éditions 2006 (trois matches) et 2010 (un match).