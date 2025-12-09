  1. Clients Privés
MLS Un «back-to-back» inédit pour Lionel Messi

Gregoire Galley

9.12.2025

L'attaquant star Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de la saison en MLS, a annoncé mardi l'instance organisatrice du championnat nord-américain, quelques jours après le premier sacre avec Miami de la «Pulga».

L'attaquant star Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de la saison en MLS.
L'attaquant star Lionel Messi a été désigné meilleur joueur de la saison en MLS.
ats

Agence France-Presse

09.12.2025, 17:54

L'emblématique N.10 remporte le trophée Landon-Donovan de MVP ("Most Valuable Player") pour la deuxième année de suite, un «back-to-back» inédit dans l'histoire de cette récompense, décernée depuis 1996. Il devance le Danois Anders Dreyer (San Diego FC) et l'attaquant international gabonais Denis Bouanga (Los Angeles FC), a précisé la MLS.

Le champion du monde de 38 ans a terminé à la fois meilleur buteur (29 buts) et meilleur passeur (19 passes décisives, ex aequo avec Dreyer) de la saison.

Ses performances ont aidé Miami à remporter son premier titre de MLS, en battant en finale Vancouver (3-1), samedi dernier. Arrivé en juillet 2023 dans la MLS, en provenance du PSG, Messi a prolongé en octobre son contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028.

Il n'a pas encore décidé s'il allait participer au Mondial-2026 (11 juin-19 juillet) co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada avec sa sélection, qui cherchera à remporter un deuxième sacre consécutif.

MLS. Lionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois

MLSLionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois

