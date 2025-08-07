  1. Clients Privés
Match amical Un Bayern sans pitié refroidit Tottenham avant le choc contre Paris

Melchior Cordonier

7.8.2025

A six jours d'affronter le Paris SG en Supercoupe d'Europe à Udine (Italie), Tottenham a chuté contre le Bayern Munich (4-0), jeudi pour son sixième et dernier match de pré-saison, avec sa nouvelle recrue Palhinha au coup d'envoi.

Pré-saison compliquée pour Tottenham, corrigé par Harry Kane et le Bayern.
Pré-saison compliquée pour Tottenham, corrigé par Harry Kane et le Bayern.
KEYSTONE

Agence France-Presse

07.08.2025, 21:33

07.08.2025, 21:34

Vainqueur de la Ligue Europa en mai, Tottenham a été dépassé en première période et a logiquement regagné les vestiaires avec un but de retard, sur une réalisation de son ancien attaquant Harry Kane, servi dans la profondeur par Michael Olise, déjà en grande forme.

Après la pause, Kingsley Coman a doublé la mise d'une belle frappe enroulée du pied gauche, profitant d'une récupération de balle de Konrad Laimer. Lennart Karl et Jonah Kusi-Asare ont alourdi l'addition en fin de rencontre dans une Allianz Arena presque pleine (72.000 spectateurs).

Les hommes de Thomas Frank, arrivé cet été à Tottenham, ont perdu leur premier match de pré-saison après des victoires contre Reading (2-0) et Arsenal (1-0), et des matches nuls contre Wycombe (2-2), Luton Town (0-0) et Newcastle (1-1).

Le Paris SG, vainqueur de la Ligue des champions, a repris l'entraînement mercredi, trois semaines et demie après sa défaite en finale du Mondial des clubs contre Chelsea (3-0).

