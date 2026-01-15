L'ASF et le staff technique ont choisi San Diego comme camp de base en vue du Mondial 2026 en Amérique du Nord. Les matches de phase de groupe de l'équipe de Suisse auront lieu sur la côte Pacifique.

L’ASF et le staff technique ont choisi San Diego comme camp de base en vue du Mondial 2026. KEYSTONE

C'est dans l'arrière-pays de San Diego, à proximité d'un aéroport et d'un centre d'entraînement, que le sélectionneur Murat Yakin et ses protégés installeront leur camp de base durant cette Coupe du monde 2026, a annoncé l'Association suisse de football (ASF) ce jeudi. Pour rappel, les Suisses joueront à San Francisco contre le Qatar, à Vancouver contre le Canada et à Los Angeles contre le vainqueur des barrages européens.

Granit Xhaka et cie entameront leur préparation à la compétition à Saint-Gall, où ils s'entraîneront du 25 mai au 1er juin. Le départ pour les Etats-Unis se fera le 2 juin, soit onze jours avant l'entrée en lice de l'équipe de Suisse le 13 juin à midi (heure locale) contre les Qataris.