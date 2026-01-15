  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de Suisse Un camp de base à San Diego durant la Coupe du monde

ATS

15.1.2026 - 10:59

L'ASF et le staff technique ont choisi San Diego comme camp de base en vue du Mondial 2026 en Amérique du Nord. Les matches de phase de groupe de l'équipe de Suisse auront lieu sur la côte Pacifique.

L’ASF et le staff technique ont choisi San Diego comme camp de base en vue du Mondial 2026.
L’ASF et le staff technique ont choisi San Diego comme camp de base en vue du Mondial 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.01.2026, 10:59

C'est dans l'arrière-pays de San Diego, à proximité d'un aéroport et d'un centre d'entraînement, que le sélectionneur Murat Yakin et ses protégés installeront leur camp de base durant cette Coupe du monde 2026, a annoncé l'Association suisse de football (ASF) ce jeudi. Pour rappel, les Suisses joueront à San Francisco contre le Qatar, à Vancouver contre le Canada et à Los Angeles contre le vainqueur des barrages européens.

Murat Yakin à l’interview. «Le but est de réaliser le meilleur Mondial de l'histoire de la Nati»

Murat Yakin à l’interview«Le but est de réaliser le meilleur Mondial de l'histoire de la Nati»

Granit Xhaka et cie entameront leur préparation à la compétition à Saint-Gall, où ils s'entraîneront du 25 mai au 1er juin. Le départ pour les Etats-Unis se fera le 2 juin, soit onze jours avant l'entrée en lice de l'équipe de Suisse le 13 juin à midi (heure locale) contre les Qataris.

Mondial 2026. Dates, lieux et horaires : le calendrier de la Nati est connu !

Mondial 2026Dates, lieux et horaires : le calendrier de la Nati est connu !

Les plus lus

Rösti cloué au lit: qui gouverne quand un ministre est malade?
Christian Constantin : «Les mots soulagent le coeur, mais les factures arrivent...»
«Avant, on avait pas mal de soucis avec les chiens fous, mais ils se sont calmés»
«Je n'ai rien, même pas mon enfant» - Le récit dramatique d’une mère !
Un chauffeur de bus licencié abusivement reçoit six mois de salaire