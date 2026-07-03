Le Canada de Jesse Marsch tentera de prolonger sa belle histoire en Coupe du monde contre le Maroc, favori aux corps plus fatigués, samedi (19h en Suisse) à Houston. Avec en vue un possible quart de finale face à la redoutable équipe de France.

😳🇨🇦 𝗟𝗘 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗖𝗔𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡𝗖𝗘𝗡𝗦𝗘 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 🇲🇦 🗣️ Jesse Marsch, sélectionneur du Canada : « Préparer un match contre la Suisse était déjà un cauchemar… mais préparer le Maroc, c’est un véritable cauchemar. Je n’ai même pas envie de… pic.twitter.com/WESKG9W3r5

Demi-finalistes au Mondial 2022 et récents champions d'Afrique sur tapis vert (une décision contestée par le Sénégal devant le Tribunal arbitral du sport), les Lions de l'Atlas ont l'expérience pour aborder ce rendez-vous texan en position de force.

Ils peuvent aussi compter sur des individualités talentueuses à tous les étages, du gardien Yassine Bounou à l'attaquant Ismael Saibari, révélation du tournoi et nouvelle recrue du Bayern Munich, en passant par le capitaine Achraf Hakimi et la perle lilloise Ayyoub Bouaddi.

Mais cette Coupe du monde peuplée de surprises, de fortes chaleurs et de longs trajets peut transformer l'affiche contre le Canada, co-organisateur exilé aux États-Unis, en traquenard parfait.

Au tour précédent, les Marocains ont lutté à Monterrey pour se défaire des Pays-Bas (1-1, 3-2 tab), au bout d'une fatigante prolongation et d'une séance de tirs au but épuisante nerveusement.

Ils ont quitté le Mexique avec le sourire et, aussi, une journée de repos en moins par rapport aux Canadiens, victorieux la veille de l'Afrique du Sud (1-0) à Los Angeles.

Marsch sur ses terres

Ce décalage de calendrier pourrait avoir de l'importance au moment de relancer la machine dans un stade de Houston au toit fermé, où la climatisation offrira un peu de fraîcheur aux organismes fatigués.

Les «Canucks» tenteront de transformer ce court avantage en gros coup, précisément le jour où les États-Unis célèbrent l'Independence Day, leur fête nationale, à grands renforts de feux d'artifice.

Ce serait un sacré clin d'oeil pour le sélectionneur Jesse Marsch, ancien milieu de terrain américain à la deuxième carrière fragmentée, faite de courts passages à Leipzig et Leeds, d'expériences plus abouties à New York et Salzbourg, et d'une grande déception avec la «Team USA».

L'entraîneur de 52 ans pensait se voir confier les clés de la sélection en 2024, mais la fédération a fait volte-face et jeté son dévolu sur l'Argentin Mauricio Pochettino.

«Que les choses soient bien claires: je n'entraînerai jamais l'équipe nationale américaine. Jamais. Et ça ne me pose aucun problème. À un moment donné, c'était une possibilité, mais j'ai tourné la page. Je m'en fiche complètement désormais», a-t-il déclaré dans un entretien publié jeudi par le magazine Time.

Des Canadiens déjà «héros»

Marsch a fait contre mauvaise fortune, bon coeur, et il s'est lancé à plein dans l'aventure canadienne, avec bonheur jusqu'ici.

Le pays à la feuille d'érable n'avait enregistré que des défaites lors de ses deux Mondiaux précédents. Avec lui, il est sorti vivant du premier tour et a fait mieux, en remportant son tout premier match à élimination directe.

Ce grand motivateur en chef, à la personnalité bouillonnante et clivante, a donné une ligne directrice et énormément de confiance à une équipe visiblement soudée dans la difficulté.

«Vous êtes des héros canadiens», a-t-il dit à ses joueurs, rassemblés en cercle autour de lui, dans un discours d'après-match devenu viral après la qualification face aux Bafana Bafana.

«Il y a des gens qui aiment dire que se rassembler sur le terrain, c'est juste pour les apparences, et franchement, je m'en fous complètement de ce que les gens ont à dire», a-t-il lâché ensuite en conférence de presse. «Tout ce qui m'importe, c'est notre propre équipe et ce que nous faisons ensemble».

Une victoire contre le favori marocain ferait entrer Marsch et ses «héros» dans une tout autre dimension. Au tour suivant, il y aura l'équipe de France de Kylian Mbappé ou l'outsider paraguayen.