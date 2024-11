Bruno Henrique, attaquant de Flamengo, le club de football le plus populaire du Brésil, a été la cible mardi d'une opération policière portant sur des soupçons de paris truqués en première division brésilienne, a indiqué le Parquet à l'AFP. Le joueur de 33 ans est soupçonné d'avoir volontairement pris un carton jaune au profit de parieurs dans son entourage.

Bruno Henrique a été la cible d'une opération policière portant sur des soupçons de paris truqués. IMAGO/Sipa USA

AFP Nicolas Larchevêque

Douze perquisitions ont été menées à Rio de Janeiro et dans plusieurs villes de Minas Gerais (sud-est), l'État natal de Bruno Henrique, lors de l'opération qui a mobilisé plus de 50 policiers et des membres du Groupe spécial d'action dans la lutte contre la criminalité organisée (Gaeco), une entité du ministère public brésilien. Le Gaeco a confirmé à l'AFP que «Bruno Henrique est l'une des cibles de l'opération».

Lors de la défaite de Flamengo à domicile devant Santos (2-1) en novembre 2023, l'attaquant a reçu un carton jaune après avoir commis une faute en toute fin de match. Et il a été expulsé dans la foulée pour s'en être pris à l'arbitre.

«Des membres de la famille du joueur» impliqués

Selon la Police fédérale (PF), «les données obtenues auprès de sites de paris» indiquent que des paris suspects «auraient été effectués par des membres de la famille du joueur et par un autre groupe qui fait l'objet de l'enquête». Plusieurs médias brésiliens rapportent que le frère, la belle-soeur et une cousine de Bruno Henrique avaient créé des comptes sur des sites de paris le jour du match contre Santos et avaient misé sur un carton jaune de l'attaquant.

Flamengo, club de Rio de Janeiro, a assuré sur X que le joueur avait «toute sa confiance», tout en s'engageant à «collaborer avec les autorités». Adulé par les supporters, Bruno Henrique, sélectionné à deux reprises en équipe nationale en 2019, a été retenu par Flamengo pour affronter Cruzeiro mercredi en championnat. Selon la presse brésilienne, des agents ont perquisitionné à Rio son domicile et sa chambre dans le centre d'entraînement de Flamengo.

Le football brésilien pas à son premier cas

Plusieurs scandales de paris truqués ont éclaté ces dernières années au Brésil. En septembre 2023, 11 joueurs suspendus par la Fédération brésilienne ont vu leur sanction étendue au niveau international par la Fifa. Une commission d'enquête parlementaire a été créée pour se pencher sur la question et son président, le sénateur Jorge Kajuru, a déclaré mardi que Bruno Henrique serait convoqué pour s'expliquer au sujet de ces «graves» soupçons.

L'international brésilien Lucas Paqueta, qui évolue au club londonien de West Ham, doit être entendu en décembre par cette commission pour une affaire similaire faisant l'objet d'une enquête de la Premier League anglaise.