  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Un choc Inter-Arsenal au menu mardi dès 21h

ATS

20.1.2026 - 04:31

Sommer et l'Inter défient Arsenal mardi soir à Londres
Sommer et l'Inter défient Arsenal mardi soir à Londres
ATS

La Ligue des champions reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue.

Keystone-SDA

20.01.2026, 04:31

Seul leader avec ses six succès en six matches, Arsenal sera en danger dès 21h. Le club londonien se déplace à Milan pour y défier l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji, 6e du classement mais qui reste sur deux défaites dans la compétition après avoir remporté ses quatre premiers matches.

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel jouera aussi à Londres, face à Tottenham. Ce duel pourrait être décisif dans la lutte pour une place dans le Top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale: les deux équipes pointent respectivement aux 10e (BVB) et 11e (Tottenham) rangs, avec 11 unités au compteur.

En difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid se doit pour sa part de réagir sur la scène continentale avec son nouveau coach Alvaro Arbelo. Kylian Mbappé et Cie, 7es de cette phase de ligue avec 12 points, s'assureront une place dans la phase à élimination en cas de victoire face à l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria.

Les plus lus

Groenland : Trump durcit le ton sur les surtaxes douanières
Un ticket d'entrée à un milliard de dollars pour siéger au «Conseil de paix» de Trump
«Ce n'est pas drôle» - Deux vétérans suisses nagent en eaux troubles