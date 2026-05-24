Torreense, club de deuxième division, a créé la sensation en remportant dimanche la Coupe du Portugal face au Sporting (2-1 après prolongation).

Quel exploit réalisé par Torreense ce dimanche. IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Le club de Torres Vedras, ville située à l'ouest de Lisbonne, décroche le premier trophée de son histoire, 70 ans après avoir échoué une première fois en finale de la Coupe contre le FC Porto, en 1956.

Grâce à cette victoire, Torreense disputera la prochaine Europa League. Le club peut terminer sa folle saison par une montée en première division. Il dispute en effet jeudi le barrage d'accession retour contre Casa Pia (0-0 à l'aller).

En finale de la Coupe, face au Sporting, grand favori et 2e du Championnat du Portugal derrière Porto, la formation de D2 a ouvert le score dès la 3e minute par Kevin Zohi, mais l'attaquant colombien Luis Suarez a égalisé pour les Lisboètes après la pause (53e).

En prolongation, Torreense a obtenu un penalty après une faute de Maximiliano Araujo, exclu sur cette action.

Le Cap-verdien Ianique «Stopira», surnommé ainsi en hommage à l'ancien international français Yannick Stopyra, l'a transformé (112e) pour offrir un premier titre historique à Torreense. Stopira disputera la Coupe du monde avec le Cap-Vert dans les prochaines semaines.