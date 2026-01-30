  1. Clients Privés
Football Un club turc sanctionné pour «propagande» prokurde

ATS

30.1.2026 - 10:01

Le plus important club de football kurde de Turquie, Amedspor, a été sanctionné jeudi par le Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF). Le leader du championnat de 2e division est accusé d'avoir fait la «propagande» des combattants kurdes de Syrie dans une vidéo, a annoncé la TFF.

Le club d’Amedspor a été sanctionné pour «propagande» prokurde (photo d’illustration).
Le club d’Amedspor a été sanctionné pour «propagande» prokurde (photo d’illustration).
IMAGO/ZUMA Wire
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

30.01.2026, 10:01

Sur des images partagées la semaine passée sur le compte Instagram d'Amedspor, une femme assise dans les tribunes du stade du club se fait tresser les cheveux, avec en fond sonore une chanson reprenant le slogan kurde «Jin, jiyan, azadi» («Femmes, vie, liberté»).

La vidéo en cause et de nombreuses autres publiées récemment sur les réseaux sociaux s'inscrivent en réaction à des images d'un soldat syrien se vantant d'avoir coupé la natte d'une combattante kurde dans le nord-est de la Syrie, où les forces gouvernementales et kurdes se font face.

Le club de Diyarbakir, principale ville du sud-est à majorité kurde de Turquie, écope d'une amende de 802'500 livres turques (15'500 euros environ) pour «propagande idéologique», et son président d'une suspension de 15 jours de toutes activités liées au football pour avoir «porté atteinte à la réputation du football» turc, écrit la TFF dans un communiqué.

Contacté par l'AFP, le président d'Amedspor, Nahit Eren, a indiqué avoir fait appel de cette décision, se refusant à tout autre commentaire. Mardi, M. Eren, ancien bâtonnier de Diyarbakir, avait dénoncé sur X des «tentatives visant à impliquer notre club dans diverses polémiques».

Actuel leader du championnat de seconde division turque, Amedspor pourrait accéder cette année à la première division pour la première fois de son histoire.

