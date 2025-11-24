  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dix-sept joueurs suspendus Un club turc décimé par un scandale de paris truqués

Melchior Cordonier

24.11.2025

Une hécatombe: dix-sept footballeurs du Agri Spor, équipe turque de quatrième division, ont été suspendus dans le cadre d'un vaste scandale de paris qui secoue le football turc, laissant leur entraîneur aux mains d'un maigrissime effectif de sept joueurs.

Début novembre, la TFF avait évincé 149 arbitres pour paris illégaux (image d’illustration).
Début novembre, la TFF avait évincé 149 arbitres pour paris illégaux (image d’illustration).
IMAGO/Anadolu Agency

Agence France-Presse

24.11.2025, 19:22

24.11.2025, 19:33

«Nous continuerons à nous battre coûte que coûte», a promis lundi soir sur Facebook le club d'Agri (est), dont les 17 joueurs reconnus coupables de paris illégaux ont écopé de suspensions allant de 45 jours à 12 mois.

La Fédération turque de football (TFF) a suspendu la semaine passée 637 joueurs du championnat de quatrième division, composé de 64 équipes, après avoir sanctionné au même motif 25 joueurs de première division et plus de 350 autres évoluant en deuxième et troisième divisions.

Beaucoup affirment avoir parié sur des rencontres il y a plusieurs années et avoir renoncé depuis.

Face aux sanctions de la fédération, qui a suspendu les championnats de 3e et 4e divisions deux semaines, l'entraîneur du Agri Spor a affirmé qu'il piocherait dans l'équipe junior pour aligner onze joueurs lors de la prochaine rencontre.

La TFF, qui dit vouloir «nettoyer» le football turc, a révoqué la semaine passée 149 arbitres reconnus eux aussi coupables de paris illégaux.

Six d'entre eux, ainsi que le président d'Eyüpspor, un club de première division, ont été placés en détention provisoire le 10 novembre dans le cadre d'une enquête judiciaire.

Le procureur général d'Istanbul, qui enquête sur des soupçons de matches truqués, a promis d'"aller jusqu'au bout dans cette affaire".

Les plus lus

L’une des étoiles montantes du parti démocrate dans le viseur du Pentagone
Italie : vive polémique autour d'une famille vivant dans les bois
«Nous assistons à l'une des plus graves violations du bien-être animal»
Procès Péchier : un enfant empoisonné pour «régler des comptes» !
Mamdani veut enseigner les chiffres arabes à l’école: les utilisateurs d’X s’insurgent
Le fils de Michael Schumacher donne une nouvelle orientation à sa carrière