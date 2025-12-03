  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de Suisse Un déplacement périlleux pour les Sédunois à Aarau

ATS

3.12.2025 - 09:00

Les deux derniers 8es de finale de la Coupe de Suisse figurent au programme jeudi. Ils opposeront Grand-Sacconnex et Bâle (18h30) d'une part, Aarau et Sion de l'autre (20h30).

Didier Tholot et le FC Sion en vigilance maximale pour son déplacement à Aarau.
Didier Tholot et le FC Sion en vigilance maximale pour son déplacement à Aarau.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.12.2025, 09:00

03.12.2025, 09:02

Le FC Sion devra se méfier de son déplacement au Brügglifeld. Aarau, leader de Challenge League, a montré de belles capacités au tour précédent en sortant les Young Boys (1-0). Les Valaisans, spécialistes de la compétition avec treize titres, espèrent bien ajouter le numéro quatorze en 2026. Leur dernière Coupe remonte à 2015.

Grand-Saconnex, club de Promotion League, affrontera pour sa part le FC Bâle (18h30). Les Genevois ont renoncé à l'avantage du terrain pour des raisons financières, et le match se jouera donc au Parc Saint-Jacques. Sur le papier, il n'y a pas match entre le champion de Suisse, vainqueur sortant de la Coupe, et l'avant-dernier de troisième division.

Coupe de Suisse. Le SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense

Coupe de SuisseLe SLO se paie Winterthour ! Xamax au bout du suspense

Les plus lus

«Il y a la peur aux États-Unis, c'est un truc dont on ne se rend pas compte»
La plus grande énigme aérienne redémarre: 70 millions sur la table
Mikaela Shiffrin sanctionnée par la FIS à Copper Mountain
Patrick Fischer va quitter l’équipe de Suisse ! Son successeur connu
Bancomat attaqué à l'explosif à Gland - Auteurs en fuite
«Les investissements américains aident à maintenir ou créer des emplois en Suisse»