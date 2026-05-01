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Tension au Congrès de la FIFA Un dirigeant palestinien refuse une photo avec un Israélien

ATS

1.5.2026 - 07:48

Moment de tension à l'occasion du Congrès de la FIFA jeudi à Vancouver. Le président de la fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a refusé de serrer la main et d'apparaître sur une photo avec un dirigeant du football israélien, Basim Sheikh Suliman.

Keystone-SDA

01.05.2026, 07:48

01.05.2026, 09:22

Après que les deux dirigeants se sont adressés aux délégués depuis la tribune, le patron de la FIFA Gianni Infantino les a tous les deux invités à poser à ses côtés. Jibril Rajoub a refusé l'invitation à plusieurs reprises malgré l'insistance du président de la FIFA.

La fédération palestinienne (PFA) a récemment déposé un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à la suite du refus de la FIFA de sanctionner Israël pour ses clubs installés dans les colonies illégales de Cisjordanie.

Territoire palestinien miné par des violences quotidiennes, la Cisjordanie est occupée par Israël depuis 1967. La PFA estime que ces clubs ne devraient pas avoir le droit de participer aux compétitions organisées par la fédération israélienne.

En octobre 2024, plusieurs experts des Nations Unies – mandatés par le Conseil des droits de l'homme mais qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU – avaient exhorté la FIFA à «respecter le droit international» sur ce point précis. Selon ces experts, «au moins huit clubs de football se sont développés ou ont été identifiés comme jouant dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée».

«Comment aurais-je pu?»

Interrogé par des journalistes, M. Rajoub a demandé à l'instance dirigeante du football mondial «d'appliquer ses statuts avec équité et logique». «Ce qui se passe en Palestine est horrible, la destruction de toutes les installations sportives à Gaza, les meurtres de centaines de sportifs palestiniens, des employés... Il est temps de rendre justice.»

«La personne qui parlait au nom d'Israël ne faisait même pas attention à toutes ces souffrances, à ce qu'il se passe. J'ai refusé de lui serrer la main. Comment aurais-je pu prendre une photo avec une telle personne?», a-t-il ajouté.

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