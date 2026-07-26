Neymar a marqué un doublé pour son club de Santos et gratifié le public d'une célébration pleine d'ironie pour son retour à la compétition après le Mondial raté du Brésil.

Les deux buts de Neymar ont permis à Santos, toujours à la lutte pour le maintien en championnat, d'éviter le naufrage à domicile face à la lanterne rouge Chapecoense (2-2), samedi lors de la 20e journée. Avec ce nul, Santos ne compte plus qu’un point d'avance sur la zone de relégation.

La star de 34 ans, qui rejouait avec son club après deux mois et demi d’absence, est régulièrement raillée pour son mode de vie et a été très critiquée cette semaine pour avoir participé à un tournoi de poker au moment où ses coéquipiers disputaient un match de la Coupe sudaméricaine au Venezuela.

En réponse, Neymar a célébré son premier but en simulant une distribution de cartes et en se servant d'un poteau de corner pour mimer un swing de golf.

Avec le Brésil, Neymar a été éliminé dès les 8e de finale du Mondial par la Norvège (2-1), une dernière rencontre disputée par le meilleur buteur de la sélection (80 buts), ponctuée par un pénalty réussi et un torrent de larmes.