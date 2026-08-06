Un accident mortel de la route au Brésil vient assombrir la carrière de Nicolas Bosshardt, jeune footballeur de 19 ans au talent prometteur. Lundi soir, à Barueri, le joueur du FC São Paulo aurait percuté avec sa BMW un homme de 84 ans qui traversait la rue.

Il aurait tué un homme de 84 ans Un espoir de la Nati impliqué dans un accident mortel de la route

Malgré les premiers secours et un appel d'urgence, la victime a succombé à ses blessures peu après. Selon ses avocats, Bosshardt est resté sur les lieux de l'accident et a coopéré avec les secours, comme le rapporte «Bild».

La police brésilienne enquête actuellement sur les circonstances exactes de l'accident. Celle-ci se concentre sur la suspicion selon laquelle Bosshardt et deux de ses coéquipiers auraient pu se livrer à une course de rue illégale juste avant l'accident. Des témoins font état d'une vitesse élevée.

Le latéral gauche rejette ces accusations et affirme qu'il roulait à environ 50 km/h et qu'il a même tenté d'éviter le piéton. À l'issue d'une première audition, Bosshardt a été remis en liberté. Son permis de conduire lui a été retiré et il doit en outre se présenter régulièrement aux autorités et n'est pas autorisé à s'absenter de son domicile plus de huit jours sans autorisation. La juge chargée de l’affaire estime qu'il existe des preuves suffisantes pour envisager une inculpation pour homicide par négligence.

Scruté de près par Murat Yakin

Cette affaire suscite également l'intérêt en Suisse. Bosshardt possède, outre la nationalité brésilienne, la nationalité suisse et est considéré comme un candidat pour la Nati. Le sélectionneur national Murat Yakin l'a qualifié au printemps dernier de joueur qui était «absolument dans son viseur». Ce défenseur talentueux compte jusqu’à présent une brève apparition cette saison avec São Paulo en Série A brésilienne.

O jogador Nicolas Bosshardt, de 19 anos, do São Paulo, foi preso em flagrante após atropelar e matar um idoso de 84 anos em Alphaville, na Grande São Paulo.



Segundo a polícia, o atleta dirigia em alta velocidade quando atingiu Paulo Rodrigues. Ele permaneceu no local, acionou o… pic.twitter.com/YLvraHWFu3 — Hoje em Dia (@hojeemdia) August 5, 2026

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).