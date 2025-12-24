Un ex-footballeur allemand décède dans un terrible accident de télésiège

  1. Clients Privés
Chute de 70 mètres Un ex-footballeur allemand décède dans un terrible accident

Clara Francey

24.12.2025

L'ancien défenseur allemand Sebastian Hertner est décédé le week-end dernier à l'âge de 34 ans au Monténégro dans des circonstances dramatiques.

Rédaction blue Sport

24.12.2025, 14:24

24.12.2025, 14:26

Formé à Stuttgart, Sebastian Hertner profitait de vacances au ski dans la station de Savin Kurk, au Monténégro lorsqu'il a perdu la vie samedi dernier à l'âge de 34 ans.

Selon les informations du journal local «Pobjeda», l'ancien défenseur se trouvait sur un télésiège aux côtés de sa conjointe lorsque, suite à un incident technique, «l'une des nacelles a glissé et percuté celle qui la précédait». Sous la violence du choc, le trentenaire a été éjecté de l'installation et a fait une chute d'environ 70 mètres, qui lui a été fatale.

Sa compagne est quant à elle restée coincée sur le télésiège avant d’être dégagée par les secours. Elle souffre d'un traumatisme crânien ainsi que d'une fracture ouverte du fémur. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident.

Sebastian Hertner avait évolué durant plusieurs saisons dans le football professionnel, principalement en 2e Bundesliga, où il avait porté notamment les couleurs du FC Erzgebirge Aue ou encore du SV Darmstadt 98.

