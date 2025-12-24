Un ex-footballeur allemand décède dans un terrible accident de télésiège

L'ancien défenseur allemand Sebastian Hertner est décédé le week-end dernier à l'âge de 34 ans au Monténégro dans des circonstances dramatiques.

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist.

Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d — VfB Nachwuchs (@jungundwild) December 23, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

Formé à Stuttgart, Sebastian Hertner profitait de vacances au ski dans la station de Savin Kurk, au Monténégro lorsqu'il a perdu la vie samedi dernier à l'âge de 34 ans.

Selon les informations du journal local «Pobjeda», l'ancien défenseur se trouvait sur un télésiège aux côtés de sa conjointe lorsque, suite à un incident technique, «l'une des nacelles a glissé et percuté celle qui la précédait». Sous la violence du choc, le trentenaire a été éjecté de l'installation et a fait une chute d'environ 70 mètres, qui lui a été fatale.

Sa compagne est quant à elle restée coincée sur le télésiège avant d’être dégagée par les secours. Elle souffre d'un traumatisme crânien ainsi que d'une fracture ouverte du fémur. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident.

Sebastian Hertner avait évolué durant plusieurs saisons dans le football professionnel, principalement en 2e Bundesliga, où il avait porté notamment les couleurs du FC Erzgebirge Aue ou encore du SV Darmstadt 98.