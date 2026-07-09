Malgré l'ouverture mardi d'une enquête par le parquet de Paris pour ses propos racistes à l'encontre de Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla persiste et signe.

« CE FILS DE P*TE REFUSE DE SERRER LA MAIN ET HURLE DE JOIE DEVANT ORLANDO GILL » 😡 Celeste Amarilla (sénatrice paraguayenne) s’en prend une nouvelle fois à Kylian Mbappé en l’insultant… 🤮 pic.twitter.com/px4rpSU1uR

La polémique enfle. Après ses propos abjects publiés sur X, c'est en pleine séance au Sénat que la parlementaire de 61 ans a de nouveau dérapé et ce, alors qu'elle cherchait à se justifier devant ses collègues.

«Quand Orlando Gill (ndlr : le gardien du Paraguay), un jeune qui découvrait probablement la Coupe du monde, lui tend la main avec toute l'humilité d'un Paraguayen, ce fils de p*** refuse de lui serrer la main et lui crie au visage. Ça, ce n'est pas français. Un Français n'aurait jamais fait ça», a déclaré Celeste Amarilla mercredi.

«La France, c'est Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je refuse de réduire toute cette immense France, ainsi que son immense héritage culturel, artistique et démocratique, à Mbappé», a ajouté l'élue de 61 ans, qui assure avoir reçu un immense soutien depuis le début de la polémique.

«Je ne l'ai pas fait pour avoir mon quart d'heure de gloire. De la notoriété, j'en ai déjà», a-t-elle également assuré. Elle a aussi tenté d'atténuer la portée de ses propos : «Je crois que Mbappé n'a même pas lu mon message. Je crois que quelqu'un l'a instrumentalisé. En outre, la France n'est pas la France de Mbappé. La France, c'est la France de Voltaire. La France, c'est la France de Rousseau. La France est bien trop grande pour être réduite à Mbappé.»

Ce déferlement de haine de la part de la membre du Parti libéral radical authentique (PLRA), le principal parti d'opposition minoritaire, fait suite à l'élimination du Paraguay face à la France en huitièmes de finale de la Coupe du monde.