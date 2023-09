Un gardien anglais frappé par une tragédie

Le gardien de but anglais, Joshua Vickers, pleure son épouse Laura. La jeune femme est décédée après une longue bataille contre le cancer. Le couple s’était marié il y a trois mois seulement.

Depuis cet été, Joshua Vickers défend la cage de Derby County en League One anglaise (3e division). Mais samedi, pour des raisons personnelles, le joueur de 27 ans n'a pas été aligné lors du match contre Carlisle United. Sans l'Anglais, Derby County a remporté une victoire 2-0 à l'extérieur, et au coup de sifflet final, les joueurs ont soulevé le maillot de Vickers avec le numéro 31.

Dimanche, Vickers a révélé la triste raison de son absence sur Instagram. «J'ai écrit et réécrit ce post tellement de fois et je n'arrive toujours pas à trouver les bons mots, et je ne sais pas si je le ferai un jour. Mardi soir, ma femme a perdu sa longue bataille contre le cancer», a écrit le natif de Brentwood dans un post où l’on voit le couple lors de leur mariage.

Joshua et Laura se sont mariés en juin de cette année. «Laura est la personne la plus forte, la plus courageuse et la plus aimante que j'ai jamais rencontrée», a poursuivi l'ancien joueur d'Arsenal. Avant d’ajouter : «Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle a continué à sourire, ne laissant jamais rien l'empêcher de profiter de la vie.»

«Je t’aime pour toujours»

Vickers a aussi révélé : «Nous avons pleuré, ri et dansé même dans les moments difficiles. Je porterai à jamais dans mon cœur chaque moment que nous avons passé ensemble, depuis notre première rencontre jusqu'au moment où tu t'es endormie paisiblement.» «Je sais que tu me regarderas de là-haut et que tu continueras à m'inspirer chaque jour. Je t'aimerai pour toujours et à jamais», poursuit le cerbère.

Par ailleurs, l'Anglais a exprimé sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu. «J'ai la chance d'avoir la famille la plus incroyable et les meilleurs amis». Vickers a également reçu le soutien de son club et de ses coéquipiers. «Nous sommes tous avec toi», a écrit l'attaquant Martin Waghorn. Le club a également déclaré sur son compte Twitter : «Nous sommes tous avec toi».