Tirage au sort du Mondial Un grand spectacle avec Donald Trump en vedette américaine

4.12.2025 - 11:37

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 aura lieu vendredi à Washington. Cette cérémonie s'annonce grandiose avec Donald Trump comme principale vedette attendue.

La Fédération internationale (FIFA) n'a pas lésiné sur les moyens pour ce véritable show qui devrait durer près de deux heures au Kennedy Center, imposante salle de spectacle dans la capitale américaine. Parsemée de prestations d'artistes issus de divers horizons musicaux (Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams, Nicole Scherzinger), cette grand-messe, qui sera animée par l'ancien mannequin allemand Heidi Klum et l'humoriste Kevin Hart, énorme star outre-Atlantique, est censée donner le ton d'une compétition à nulle autre pareille.

Mais l'invité de marque sera à n'en pas douter le président américain lui-même. Le milliardaire républicain, revenu à la Maison Blanche en janvier, a fait de la Coupe du monde un événement central de son second mandat. Ceci en dépit des inquiétudes que font peser sur le déroulement de l'épreuve ses prises de position tous azimuts contre ses voisins mexicain et canadien, sa politique migratoire ou ses menaces de priver de rencontres certaines villes dirigées par les démocrates.

Allié de poids

Trump a trouvé un allié de poids en la personne du patron de la FIFA, Gianni Infantino, avec qui il n'en finit pas d'afficher sa proximité. Le dirigeant italo-suisse, présent à son investiture et convié plusieurs fois dans le Bureau Ovale, a bien compris la nécessité de se rapprocher du président des Etats-Unis où auront lieu 78 des 104 matches programmés du 11 juin au 19 juillet 2026, dont la finale au MetLife Stadium (New Jersey).

Cette «bromance», savamment entretenue par les deux hommes au nom d'intérêts stratégiques mutuels, devrait atteindre son paroxysme vendredi, avec l'attribution à Trump, selon plusieurs sources, du premier Prix de la Paix de la FIFA. Un beau lot de consolation en mondovision pour le chef d'Etat américain qui se targue d'avoir mis un terme à plusieurs conflits depuis son retour au pouvoir et rêve ouvertement du prix Nobel de la Paix, décerné cette année à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado.

Co-organisation oblige, la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum et le Premier ministre canadien Mark Carney ont confirmé leur présence. Ils seront présents malgré les grosses tensions en raison des droits de douane imposés par le président américain, qui a aussi martelé son souhait de faire du Canada le 51e Etat américain.

