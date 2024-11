Le Los Angeles Galaxy et Orlando se sont qualifiés pour les finales de Conférence, respectivement Ouest et Est, du championnat de MLS. Le Galaxy a écrasé à domicile Minnesota United (6-2) et affrontera les Seattle Sounders de Stefan Frei en finale à l'Ouest.

Les Sounders avaient éliminé samedi le Los Angeles FC des champions du monde français Hugo Lloris et Olivier Giroud, privant l'Ouest d'un derby de Los Angeles en finale.

Dans une Conférence Est privée des favoris, l'Inter Miami de Messi et le Columbus Crew étant déjà éliminés, Orlando a pour sa part vaincu Atlanta (1-0) et retrouvera les New York Red Bulls pour tenter de se qualifier pour la grande finale.

