Scandale aux Pays-Bas Un hommage à un fan de l'Ajax décédé vire au chaos : match arrêté

Clara Francey

1.12.2025

Soirée chaotique dimanche à Amsterdam : la rencontre entre l'Ajax et Groningue, comptant pour la 14e journée d'Eredivisie, a été définitivement arrêtée en raison de feux d'artifice dans les tribunes.

Rédaction blue Sport

01.12.2025, 07:00

La rencontre d'Eredivisie opposant l'Ajax Amsterdam au FC Groningue n'aura duré que cinq minutes dimanche soir. L'arbitre, M. Nijhuis, a en effet dû arrêter le match après que des ultras du club amstellodamois ont «mis le feu» à la Johan Cruyff Arena avec un show pyrotechnique. Ce dernier se voulait un hommage à «Tum», un hooligan emblématique de l'Ajax, décédé au début du mois.

«L'Ajax juge absolument scandaleux ce qui s'est passé ce soir au stade. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes concernées. La sécurité des spectateurs et des joueurs a été compromise. C'est inacceptable. Nous nous désolidarisons fermement de cet acte répréhensible. Les feux d'artifice n'ont pas leur place dans un stade», a réagi le club sur X.

Match reporté à mardi

L'Eredivisie a, dans la foulée, annoncé sur le même réseau social que la rencontre était reportée à ce mardi 2 décembre, à 14h30, et qu'elle se déroulerait à huis clos. La ligue a également précisé qu'«une enquête disciplinaire serait ouverte concernant les événements inacceptables survenus lors de ce match».

