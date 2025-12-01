Un hommage à un fan de l'Ajax décédé vire au chaos : match arrêté

Soirée chaotique dimanche à Amsterdam : la rencontre entre l'Ajax et Groningue, comptant pour la 14e journée d'Eredivisie, a été définitivement arrêtée en raison de feux d'artifice dans les tribunes.

🎇😱 MATCH INTERROMPU À AMSTERDAM : 𝗟𝗘𝗦 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗝𝗔𝗫 𝗙𝗢𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗦𝗛𝗢𝗪 𝗘𝗡 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗘𝗦. 😳



🎥 @DAZN_FR pic.twitter.com/gLTv0sfbgh — Actu Foot (@ActuFoot_) November 30, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

La rencontre d'Eredivisie opposant l'Ajax Amsterdam au FC Groningue n'aura duré que cinq minutes dimanche soir. L'arbitre, M. Nijhuis, a en effet dû arrêter le match après que des ultras du club amstellodamois ont «mis le feu» à la Johan Cruyff Arena avec un show pyrotechnique. Ce dernier se voulait un hommage à «Tum», un hooligan emblématique de l'Ajax, décédé au début du mois.

«L'Ajax juge absolument scandaleux ce qui s'est passé ce soir au stade. Nous présentons nos excuses à toutes les personnes concernées. La sécurité des spectateurs et des joueurs a été compromise. C'est inacceptable. Nous nous désolidarisons fermement de cet acte répréhensible. Les feux d'artifice n'ont pas leur place dans un stade», a réagi le club sur X.

Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd. Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel. Wij nemen nadrukkelijk… pic.twitter.com/G57vimgQy3 — AFC Ajax (@AFCAjax) November 30, 2025

Match reporté à mardi

L'Eredivisie a, dans la foulée, annoncé sur le même réseau social que la rencontre était reportée à ce mardi 2 décembre, à 14h30, et qu'elle se déroulerait à huis clos. La ligue a également précisé qu'«une enquête disciplinaire serait ouverte concernant les événements inacceptables survenus lors de ce match».