Une statue en bronze en hommage à Franz Beckenbauer a été dévoilée vendredi après-midi au sommet de l'esplanade menant à l'Allianz Arena. Il avait grandement contribué à faire construire le stade du Bayern Munich au début des années 2000.

Le Bayern rend hommage à Beckenbauer avec une statue devant son stade. Keystone

Keystone-SDA ATS

Légende du football allemand en tant que joueur (champion d'Europe 1972, du monde 1974, triple vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions), sélectionneur (champion du monde 1990) et dirigeant pendant un demi-siècle à partir des années 1960, Franz Beckenbauer est décédé le 7 janvier 2024 à l'âge de 78 ans.

L'oeuvre de Matilde Romagnoli représente le «Kaiser Franz» pied droit sur la balle, bras en équilibre et port altier caractéristique du libéro qu'il a été, avec le maillot du Bayern du début des années 1970. Elle a été réalisée à l'échelle 1,5 par rapport à la taille réelle de l'ancien Ballon d'Or (1972) et est posée sur un socle en forme du losange traditionnel de la Bavière.

La statue de Beckenbauer se trouve à proximité de celle d'une autre légende du Bayern et du football allemand, Gerd Müller, décédé le 15 août 2021.