«C'était un moment inoubliable» Un Inter-Barça d'anthologie, le PSG roi d'Europe... Le meilleur du foot en 2025

Clara Francey

25.12.2025

Alors que 2025 touche à sa fin, blue Sport, ses journalistes TV et ses consultants vous proposent de vibrer une dernière fois en revivant les meilleurs moments footballistiques de l’année. De la promotion du FC Thoune en Super League au sacre de Liverpool en Premier League, en passant par le match d’anthologie entre l’Inter et le Barça ou encore le sacre du PSG en Ligue des champions, il y en a pour tous les goûts !

Meilleurs moments foot 2025 : du LS européen au titre du Barça

L'équipe blue Sport est revenue sur les meilleurs moments footballistiques de l'année. Consultants et journalistes évoquent leur highlight 2025. Première partie.

22.12.2025

Rédaction blue Sport

25.12.2025, 11:00

Meilleurs moments foot 2025 : du sacre bâlois au match fou ManU-Lyon

L'équipe blue Sport est revenue sur les meilleurs moments footballistiques de l'année. Consultants et journalistes évoquent leur highlight 2025. Deuxième partie.

22.12.2025

