L'Inter Milan a dû batailler durant toute la phase de groupe du Mondial des clubs. Mais Yann Sommer et ses équipiers ont fini par triompher : le finaliste de la Ligue des champions a battu River Plate 2-0 mercredi pour prendre rendez-vous avec Fluminense lundi à Charlotte en 8e de finale.

⏭️ | Le résumé d'@Inter / @RiverPlate en une minute ! #FIFACWC #TakeItToTheWorld



Suivez la Coupe du Monde des Clubs en direct sur DAZN ! pic.twitter.com/ECNYKTXU8D — DAZN France (@DAZN_FR) June 26, 2025

Keystone-SDA ATS

Mené contre Monterrey avant d'égaliser (1-1), mené contre les Urawa Red Diamonds avant de renverser la partie (2-1), l'Inter Milan entraîné désormais par Cristian Chivu avait décidé de prendre le taureau par les cornes mercredi contre River Plate, alors que trois équipes totalisaient quatre points avant le dernier match.

Le club italien savait que Monterrey risquait de dominer largement le club de la banlieue de Tokyo (ce que les Mexicains ont fait, 4-0) et s'est lancé tôt à l'assaut du but argentin au Lumen Field de Seattle. Mais il a fallu attendre la 72e minute pour voir les Intéristes prendre les commandes.

C'est le carton rouge reçu par Lucas Martinez Quarta à la 66e minute, pour une faute en tant que dernier défenseur, qui a achevé de pointer la direction du match. Six minutes plus tard, Sebastiano Esposito a forcé la décision via une frappe clinique vers le petit filet opposé. Alessandro Bastoni a scellé le score à la 93e.