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Suisse - Allemagne Un invité de marque sera présent au Parc Saint-Jacques

ATS

25.3.2026 - 14:27

Après plusieurs années, Ottmar Hitzfeld va de nouveau assister à un match de l'équipe de Suisse. L'ancien sélectionneur sera présent vendredi à Bâle pour le match amical Suisse – Allemagne.

Après plusieurs années, Ottmar Hitzfeld va de nouveau assister à un match de l'équipe de Suisse.
Après plusieurs années, Ottmar Hitzfeld va de nouveau assister à un match de l'équipe de Suisse.
imago/H�bner

Keystone-SDA

25.03.2026, 14:27

L'Association suisse de football (ASF) a confirmé la venue d'Ottmar Hitzfeld, qui a entraîné l'équipe de Suisse entre 2008 et 2014, et de son épouse Beatrix au Parc Saint-Jacques. L'invitation aurait été lancée à l'initiative du président de l'ASF Peter Knäbel.

Aujourd'hui âgé de 77 ans, Hitzfeld a évolué au FC Bâle durant sa carrière de joueur. En tant qu'entraîneur, il a remporté huit titres de champion de Suisse et d'Allemagne avec Grasshopper, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, soulevant également la Ligue des champions avec le Bayern (2001) et Dortmund (1997).

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