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Joueur des M21 d'YB Un jeune Fribourgeois convoqué par Haïti pour le Mondial !

ATS

19.5.2026 - 10:43

Keeto Thermoncy a appris ce samedi sa sélection pour la Coupe du monde 2026 avec Haïti, rapporte le quotidien La Liberté mardi. Le Fribourgeois de 20 ans devient le plus jeune joueur à être sélectionné avec les Grenadiers.

Keeto Thermoncy représentera le pays de son père le mois prochain aux Etats-Unis.
Keeto Thermoncy représentera le pays de son père le mois prochain aux Etats-Unis.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.05.2026, 10:43

Evoluant avec les M21 de Young Boys en Promotion League, le défenseur central était aligné à Cham (1-1) le week-end dernier. Il ne compte pour l'heure qu'une sélection avec son équipe nationale.

Qualifié pour la deuxième fois à une phase finale de Coupe du monde après 1974, Haïti fera face à l'Ecosse, au Brésil et au Maroc lors de la phase de groupes.

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