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Drame en football Un joueur de 20 ans tué dans l’attaque du bus de son équipe

Nicolas Larchevêque

13.4.2026

Le footballeur ghanéen Dominic Frimpong, 20 ans, touché par balle lors de l'attaque à main armée visant le bus de son équipe, le Berekum Chelsea, est décédé des suites de ses blessures dimanche soir, ont annoncé lundi la police et la fédération ghanéenne de football (GFA).

Agence France-Presse

13.04.2026, 15:02

Touché par balle, le joueur dont le club est situé dans la ville de Berekum (sud), «a été transporté d’urgence à l’hôpital gouvernemental de Bibiani, mais est malheureusement décédé pendant qu’il recevait des soins», selon un communiqué de la police qui précise avoir ouvert une enquête et déployé des équipes supplémentaires et des experts afin de retrouver les assaillants.

Des hommes armés ont pris pour cible dans la région Ashanti (sud) le véhicule transportant une trentaine de joueurs et officiels dimanche soir après un match de championnat. Alors que le conducteur tentait de reculer afin d'échapper «à six hommes armés, dont trois brandissaient des fusils à pompe» selon la police, ceux-ci ont ouvert le feu, criblant de balles le bus.

Le bus «a dérapé et fini sa course dans un buisson» sur la route Ahyiresu-Kwame Dwumor Sreso (KDS), dans le district de Nyinahin, vers 22h30 heure locale, précise la police.

«Profonde consternation»

Dans un communiqué, la Fédération ghanéenne de football (GFA) a exprimé «une profonde consternation et une grande tristesse» à la suite de ce décès, et dénoncé «un incident tragique» qui «a profondément bouleversé l’ensemble de la communauté du football».

La fédération a appelé à «prendre toutes les mesures nécessaires pour que justice soit faite» et annoncé vouloir «renforcer les dispositifs de sécurité pour les clubs en déplacement pour les compétitions nationales».

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