L'attaquant international anglais Ivan Toney, demi-finaliste du dernier Mondial, a été inculpé d'agression à la suite d'un incident survenu dans une boîte de nuit en décembre 2025, a annoncé vendredi la police de Londres.

Inculpé par la justice Un joueur de l’équipe d’Angleterre dans de sales draps après une agression

«Ivan Toney, 30 ans, (...) a été inculpé le jeudi 31 juillet d'agression ayant causé des lésions corporelles réelles» suite à une enquête de la Metropolitan Police, a annoncé cette dernière un communiqué. «L'accusation concerne une agression qui se serait produite le 6 décembre 2025 dans une boîte de nuit» du quartier de Soho dans le centre de Londres, a précisé la police.

Le journal britannique The Sun avait rapporté le 8 décembre dernier que Toney avait été arrêté après un coup de tête présumé. Le natif de Northampton, qui joue pour le club saoudien d'Al-Ahli depuis 2024, doit comparaître devant le tribunal de Westminster le 24 septembre.

«Ivan reconnaît l'accusation et, même s'il est naturellement choqué, il se réjouit à l'idée d'avoir l'occasion de blanchir son nom devant la justice», a réagi un porte-parole du joueur, membre de l'équipe d'Angleterre qui a atteint les demi-finales du Mondial en juillet.