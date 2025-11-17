  1. Clients Privés
Mondial 2026 «Le gars du Congo a fait du vaudou, tout le temps»

ATS

17.11.2025 - 12:08

Le sélectionneur du Nigeria a accusé un joueur de la RD Congo d'avoir pratiqué le «vaudou» dimanche lors de la défaite aux tirs au but des Super Eagles contre les Congolais. Portée par Timothy Fayulu lors de la séance fatidique, la RD Congo s'est assuré une place en barrages intercontinentaux du Mondial 2026.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.11.2025, 12:08

17.11.2025, 13:02

«Durant les penalties, le gars du Congo a fait du vaudou, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C’est pour ça que j'étais énervé contre lui», a expliqué à la presse Eric Chelle après la rencontre très serrée qui a vu la victoire de la RDC après des tirs au but (4-3) sous haute tension à Rabat.

Qualifs Mondial 2026. Timothy Fayulu, héros improbable de la RD Congo

Qualifs Mondial 2026Timothy Fayulu, héros improbable de la RD Congo

«Il faisait comme ça avec de l'eau ou je ne sais quoi», a précisé le Malien en agitant sa main en l'air. Après le quatrième pénalty réussi des Congolais, Eric Chelle s'est précipité vers le banc adverse, visiblement furieux contre un membre de l'encadrement de l'équipe congolaise, selon les images retransmises à la télévision.

Pour la première fois de leurt histoire, les Super Eagles manqueront deux Coupes du monde successives après avoir échoué à se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. L'équipe du pays le plus peuplé d'Afrique était pourtant largement donnée favorite contre les Léopards congolais dans ce match couperet.

