L'international norvégien et joueur de Benfica, Andreas Schjelderup, a écopé mercredi au Danemark d'une peine de 14 jours de prison avec sursis après avoir partagé une vidéo sexuelle impliquant des mineurs, ont rapporté les médias norvégiens.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Schjelderup, 21 ans, a reconnu avoir partagé sur Snapchat une vidéo de 27 secondes qui, selon la presse danoise, était à caractère sexuel et mettait en scène des personnes mineures.

Dans le cadre d'une procédure de plaider coupable, la justice danoise lui a infligé 14 jours de prison avec sursis avec un an de mise à l'épreuve. Le parquet danois réclamait 20 jours de prison ferme.

«Tu reçois un carton jaune», a déclaré le juge, Mathias Eike, cité par le journal Verdens Gang (VG), lors de la lecture du jugement. L'épisode s'était produit il y a deux ans alors que le joueur attaquant norvégien jouait pour le club danois Nordsjaelland.

«Une mauvaise blague»

Lors de l'audience mercredi à Copenhague, Schjelderup a reconnu avoir partagé cette vidéo comme «une mauvaise blague» avec quatre amis sur Snapchat, a rapporté VG. Dans un message publié sur Instagram le 8 novembre, il avait présenté ses excuses, admettant avoir commis «une erreur stupide». Il affirme avoir retiré la vidéo dès qu'un ami lui a fait remarquer que son contenu était illégal.

La Fédération norvégienne de football ayant jugé suffisante la peine que la justice danois devait prononcer, Schjelderup a disputé les 20 dernières minutes du match contre l'Estonie le 13 mais est resté sur le banc des remplaçants dimanche dernier contre l'Italie.

La sélection norvégienne a remporté ces deux rencontres et décroché son billet pour le Mondial 2026, sa première participation à une Coupe du monde depuis 28 ans.