Vidéo sexuelle illégale «Une mauvaise blague» entre amis coûte cher à un Norvégien

Nicolas Larchevêque

20.11.2025

L'international norvégien et joueur de Benfica, Andreas Schjelderup, a écopé mercredi au Danemark d'une peine de 14 jours de prison avec sursis après avoir partagé une vidéo sexuelle impliquant des mineurs, ont rapporté les médias norvégiens.

Andreas Schjelderup a écopé au Danemark d'une peine de 14 jours de prison avec sursis.
Andreas Schjelderup a écopé au Danemark d'une peine de 14 jours de prison avec sursis.
IMAGO/NTB

Agence France-Presse

20.11.2025, 10:42

20.11.2025, 10:44

Schjelderup, 21 ans, a reconnu avoir partagé sur Snapchat une vidéo de 27 secondes qui, selon la presse danoise, était à caractère sexuel et mettait en scène des personnes mineures.

Dans le cadre d'une procédure de plaider coupable, la justice danoise lui a infligé 14 jours de prison avec sursis avec un an de mise à l'épreuve. Le parquet danois réclamait 20 jours de prison ferme.

«Tu reçois un carton jaune», a déclaré le juge, Mathias Eike, cité par le journal Verdens Gang (VG), lors de la lecture du jugement. L'épisode s'était produit il y a deux ans alors que le joueur attaquant norvégien jouait pour le club danois Nordsjaelland.

«Une mauvaise blague»

Lors de l'audience mercredi à Copenhague, Schjelderup a reconnu avoir partagé cette vidéo comme «une mauvaise blague» avec quatre amis sur Snapchat, a rapporté VG. Dans un message publié sur Instagram le 8 novembre, il avait présenté ses excuses, admettant avoir commis «une erreur stupide». Il affirme avoir retiré la vidéo dès qu'un ami lui a fait remarquer que son contenu était illégal.

La Fédération norvégienne de football ayant jugé suffisante la peine que la justice danois devait prononcer, Schjelderup a disputé les 20 dernières minutes du match contre l'Estonie le 13 mais est resté sur le banc des remplaçants dimanche dernier contre l'Italie.

Mondial 2026. Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

Mondial 2026Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

La sélection norvégienne a remporté ces deux rencontres et décroché son billet pour le Mondial 2026, sa première participation à une Coupe du monde depuis 28 ans.

