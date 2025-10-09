  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Terrible accident Un joueur se brise le cou contre un panneau publicitaire

ATS

9.10.2025 - 08:53

Joueur du Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah s'est brisé le cou lors d'un match de championnat chinois en heurtant un panneau publicitaire de la tête. Le Togolais risque une «paraplégie sévère», a dit son club.

Keystone-SDA

09.10.2025, 08:53

Des images de la télévision montrent Samuel Asamoah cherchant à faire écran de son corps alors que le ballon file vers ce qui semble être la ligne de touche, lors de cette rencontre de championnat de deuxième division, à domicile contre Chongqing Tonglianglong dimanche à Pingguo.

Le Togolais de 31 ans est alors poussé de l'épaule dans le dos par un adversaire lancé en pleine course. Sous le choc, il plonge la tête la première contre un panneau à quelques mètres de la ligne et tente vainement d'amortir le choc avec les mains.

«Un examen détaillé effectué par l'équipe médicale et l'hôpital a diagnostiqué chez Samuel Asamoah une luxation et des fractures de (différentes) vertèbres cervicales, ainsi qu'un blocage vertébral», accompagné «d'une compression nerveuse», a indiqué le club chinois dans un communiqué le lendemain du match.

«Il risque une paraplégie sévère et manquera tous les matches restants de la saison. Sa carrière pourrait également être gravement affectée», a-t-il dit. Le footballeur a été opéré mercredi «avec succès» dans un hôpital de Nanning, a indiqué le club dans un nouveau communiqué. «Samuel Asamoah se remet de l'opération et son état est stable», a-t-il ajouté sans plus de précisions sur l'évolution possible de son état.

Le joueur qui l'avait poussé dans le dos a été sanctionné d'un carton jaune.

Les plus lus

Comment Trump a conquis l'accord sur Gaza
Le directeur de la Foire du Valais démissionne
Le Nobel de littérature attribué au «maître de l’apocalypse»
«Des vidéos qui font froid dans le dos»: une peine alourdie à 12 ans requise contre l'accusé
«Occasion unique», «réussite», «profond soulagement»: les principales réactions
La chaîne de Trump interviewe un invité masqué – Mais quelque chose cloche