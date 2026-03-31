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Norvège - Suisse Vingt-et-un changements et un match qui accouche d'une souris

ATS

31.3.2026 - 20:02

La Suisse et la Norvège se sont quittées sur un 0-0 mardi à Oslo. Pauvre en occasions, ce match amical a été marqué par un nombre de changements hallucinant: 21 au total entre les deux équipes.

Keystone-SDA

31.03.2026, 20:02

31.03.2026, 20:07

Après le festival à Bâle, l'ennui à Oslo. Battue 4-3 par l'Allemagne vendredi dans un match spectaculaire, la Suisse a dû se contenter d'un match nul et vierge mardi en Norvège. Un match sans vainqueur ni perdant, tant au niveau des équipes qu'au niveau individuel.

Suisse - Allemagne. Une pluie de buts, des changements à la pelle et une défaite à la clé

Suisse - AllemagneUne pluie de buts, des changements à la pelle et une défaite à la clé

Pour contrer la star norvégienne Erling Haaland et son binôme d'attaque Alexander Sorloth, Murat Yakin a opté pour une défense à trois, dans laquelle il a intégré Denis Zakaria. Le Genevois a globalement tenu la baraque aux côtés de Manuel Akanji et Nico Elvedi, sauvant une grosse occasion norvégienne (31e Thorsby).

Norvège - Suisse. Une défense à trois avec Zakaria, Xhaka et Okafor ménagés

Norvège - SuisseUne défense à trois avec Zakaria, Xhaka et Okafor ménagés

Dans son nouveau maillot extérieur vert menthe, l'équipe de Suisse s'est d'abord articulée en un 3-4-3, avec Michel Aebischer et Fabian Rieder en pistons. Le coeur du jeu était occupé par un double pivot Remo Freuler - Ardon Jashari, ce dernier remplaçant un Granit Xhaka laissé au repos par Murat Yakin.

Sept changements à la pause

S'ils se sont montrés plutôt solides, les Suisses ont eu plus de mal à créer du danger sur la pelouse atroce de l'Ullevaal Stadion, qui a visiblement souffert de l'hiver scandinave. Les pontes de l'UEFA doivent sans doute espérer que l'état du terrain s'améliore d'ici le 23 mai, date à laquelle Oslo accueillera la finale de la Ligue des champions féminine.

Norvège - Suisse. Murat Yakin entre mystères, critiques et expérimentations

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Après une frappe trop écrasée de Dan Ndoye (6e), les Helvètes ont dû attendre la 41e pour se procurer trois occasions consécutives, mais ni Rieder (42e), ni Ndoye (44e), ni Vargas (45e) n'ont trouvé le cadre.

Comme il l'avait annoncé, Murat Yakin a profité de la pause pour envoyer du sang neuf sur la pelouse, mais personne ne s'attendait à voir entrer sept (!) joueurs au retour des vestiaires. Aurèle Amenda, Eray Cömert et Luca Jaquez ont suppléé le trio défensif, Djibril Sow et Vincent Sierro les deux milieux centraux, et Johan Manzambi et Alvyn Sanches ont remplacé Ndoye et Vargas sur les ailes.

Mvogo solide

Comme face à l'Allemagne (défaite 4-3), la Suisse a même terminé le match avec dix joueurs de champ différents des titulaires, suite aux entrées de Joël Monteiro, Silvan Widmer et Miro Muheim. C'est peu dire que le speaker du stade a eu du travail, puisque le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a lui procédé à... onze changements (dont celui du gardien à la mi-temps).

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Toutes ces rocades n'ont pas vraiment modifié le cours de la rencontre, qui est restée fermée jusqu'au bout. Le seul véritable enseignement de cette partie, c'est peut-être que la Suisse peut compter sur un deuxième gardien de qualité. Yvon Mvogo s'est globalement montré très rassurant, même s'il faut dire que la Norvège n'a cadré qu'un seul tir du match...

Murat Yakin a en tout cas pu voir tous ses joueurs à l'oeuvre, à l'exception du troisième gardien Marvin Keller et de Noah Okafor, qui s'est légèrement blessé vendredi alors qu'il devrait rentrer contre l'Allemagne. Le sélectionneur a désormais deux mois pour choisir les 26 qui seront du voyage à la Coupe du monde.

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