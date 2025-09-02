Le mercato européen, qui s'est terminé lundi soir, a été intense partout en Angleterre. Le Real Madrid et l'Atlético ont concentré la majorité des transferts en Espagne, alors que l'Italie s'est offert les stars Luka Modric et Kevin De Bruyne.

À presque 40 ans, Luka Modric a été l’un des transferts phares cet été. IMAGO/Nicolo Campo

Keystone-SDA ATS

La Premier League a encore déplacé des montagnes d'argent durant l'été, tractée par les locomotives Liverpool (Isak, Wirtz, Ekitike, Frimpong...), Arsenal (Madueke, Gyökeres, Eze), Manchester City (Aït-Nouri, Reijnders, Cherki) et Chelsea (Delap, Pedro, Garnacho).

Plus de trois milliards d'euros ont été dépensés, selon le site spécialisé Transfermarkt, et ce nouveau record s'est étiré à mesure que sont tombés les derniers contrats: au dernier jour du mercato, Liverpool a lâché jusqu'à 150 millions d'euros, selon la presse, pour s'offrir les services d'Alexander Isak, fine gâchette suédoise partie au bras de fer avec Newcastle.

Au pied du mur, les «Magpies» se sont mis en tête de recruter deux attaquants avant d'ouvrir la porte à Isak. Après l'Allemand Nick Woltemade, arrivé samedi, ils ont attiré Yoane Wissa (Brentford) dans le cadre d'un transfert estimé à 60 millions d'euros.

Manchester City - qui a laissé filer l'international suisse Manuel Akanji à l'Inter - a travaillé de son côté pour faire venir le gardien italien du Paris SG, Gianluigi Donnarumma. Les Sky Blues ont d'abord dû régler les détails du transfert du portier brésilien Ederson à Fenerbahçe avant d'officialiser l'arrivée de Donnarumma.

Renforts au Real et à l'Atlético, moins au Barça

En fin de cycle, le Real Madrid a renouvelé son effectif et offert à son nouveau coach Xabi Alonso plusieurs recrues capables d'apporter plus d'équilibre à une équipe qui en a cruellement manqué au cours du dernier exercice: les jeunes défenseurs espagnols Dean Huijsen et Alvaro Carreras et le latéral anglais Trent Alexander-Arnold. Le géant espagnol a également cassé sa tirelire pour s'offrir l'espoir argentin Franco Mastantuono.

Très actif sur le marché des transferts (sept recrues, près de 175 millions d'euros dépensés), l'Atlético Madrid s'est lui renforcé dans tous les secteurs, avec les arrivées du milieu offensif espagnol Alex Baena, de l'Américain Johnny Cardoso, de l'Argentin Thiago Almada, de l'attaquant italien Giacomo Raspadori, du défenseur slovaque David Hancko, du latéral espagnol Marc Pubill et du latéral italien Matteo Ruggeri. Une huitième recrue a été enregistrée lundi avec l'Argentin Nico Gonzalez.

Le Barça, toujours dans le rouge financièrement, a été bien moins dépensier mais a enregistré deux renforts majeurs, avec la signature du gardien catalan Joan Garcia et le prêt avec option d'achat de l'attaquant de Manchester United Marcus Rashford.

Le Bayern se renforce in extremis avec Jackson

En Allemagne, le Bayern n'a compensé les départs dans son animation offensive de Thomas Müller (Vancouver), Leroy Sané (Galatasaray), Kingsley Coman (Al-Nassr) et Mathys Tel (Tottenham) que par l'arrivée de Luis Diaz, en provenance de Liverpool. Dans la dernière ligne droite, le club munichois est aussi tombé d'accord in extremis avec Chelsea pour le prêt d'une saison de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson, avec une option d'achat obligatoire sous certaines conditions (nombre élevé de matches joués), après un imbroglio de plus de 48 heures.

L'Eintracht Francfort a bien absorbé les départs d'Hugo Ekitiké par Jonathan Burkardt et de Kevin Trapp par Michael Zetterer, alors que Leverkusen est en pleine reconstruction: après avoir perdu plus des trois quarts de son onze de départ champion en 2024 (Granit Xhaka a ainsi rejoint Sunderland), le club s'est séparé lundi de son entraîneur Erik ten Hag, qui était censé incarner le renouveau après les saisons fastes sous Xabi Alonso mais a été remercié après seulement deux journées de Bundesliga.

L'AC Milan et Naples en force

La Serie A s'est offert un peu à la surprise générale deux grands noms du football européen sur le retour: après avoir tout gagné avec le Real Madrid, Luka Modric a rejoint à bientôt 40 ans l'AC Milan, tandis que Kevin De Bruyne, en fin de contrat avec Manchester City où il a collectionné les titres, a choisi Naples.

Ces deux clubs ont été particulièrement actifs cet été, dépassant 150 millions d'euros pour le Milan, en quête de rachat après sa désastreuse saison 2024/25, et plus de 100 millions pour le champion d'Italie en titre. Côté Inter, le défenseur français Benjamin Pavard a été prêté à l'OM pour une saison, alors que Manuel Akanji a débarqué à la dernière minute.