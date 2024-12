L'incertitude domine à l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver européen, mercredi, avec le nouveau «cadre temporaire» des transferts annoncé par la FIFA. Il sera également marqué par les ajustements pressants à effectuer pour Manchester City ou encore la Juventus.

Le nom de Randal Kolo Muani est cité du côté de la Juventus. ats

S'emparer de nouvelles règles

Après la décision en octobre de la Cour de justice de l'Union européenne dénonçant une règlementation «de nature à entraver la liberté de circulation des footballeurs professionnels», la FIFA a réagi en proposant un nouveau «cadre temporaire» portant «sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat» ou encore «les procédures devant le tribunal du football».

L'instance du foot mondial n'en a pas donné le détail technique, mais on l'imagine fourni et ce sera aux chargés du recrutement de s'en emparer très vite, ces prochains jours.

Angleterre : des renforts pour Guardiola ?

Faire des bonnes affaires l'hiver, «ce n'est pas simple» et «c'est cher», selon Pep Guardiola, mais l'entraîneur espagnol a réclamé de «l'aide» en défense centrale et au poste de milieu défensif, surtout.

Manchester City s'est effondré sportivement ces deux derniers mois, miné par les blessures. L'absence de Rodri, l'actuel Ballon d'or, a pesé lourd et elle devrait se poursuivre jusqu'en fin de saison.

Chez «l'autre» Manchester, United (14e de Premier League), la situation de Marcus Rashford sera scrutée de près. Le nouvel entraîneur, Ruben Amorim, n'a pas fait jouer l'attaquant de 27 ans depuis mi-décembre, semblant lui montrer la sortie.

Chelsea pourrait aussi alléger son riche effectif, selon BBC Sport qui évoque les départs possibles de Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka ou encore Cesare Casadei.

Pour le leader Liverpool, l'urgence se porte sur les prochaines fins de contrat du capitaine Virgil van Dijk, du défenseur Trent Alexander-Arnold et de l'attaquant star Mohamed Salah.

Espagne : l'étrange cas Olmo aiguise les appétits

La justice espagnole a de nouveau rejeté lundi la demande du FC Barcelone d'enregistrer son joueur Dani Olmo, et le club n'a plus que jusqu'à mardi soir pour trouver une solution financière, faute de quoi il pourrait perdre le demi qu'il a signé cette saison. Une clause lui permet de quitter l'équipe si son enregistrement n'est pas résolu, selon les médias espagnols, et c'est dans cette brèche que pourraient s'engouffrer des clubs à l'affût d'une opportunité, tels que Manchester City, le Bayern Munich ou encore le PSG.

Italie : la Juventus doit réagir

La Juventus Turin, (6ème) reléguée à neuf points du duo de tête Atalanta/Naples, devrait être l'actrice majeure du mercato hivernal en Italie. «Le mercato, c'est important de bien le gérer», a admis Thiago Motta, dont l'équipe n'a certes toujours pas perdu en championnat mais collectionne les nuls (11 en 18 matches). Intraitable jusqu'à la grave blessure de Gleison Bremer début octobre, la défense turinoise doit être renforcée, d'autant que Danilo veut rejoindre Naples. Dusan Vlahovic pourrait voir arriver du renfort en attaque: sont cités les noms de Giacomo Raspadori (Naples), Randal Kolo Muani (PSG) et de Joshua Zirkzee, qui a joué sous la direction de Motta à Bologne avant son flop à Manchester United.

Autre déception de la phase aller, l'AC Milan (8ème) vient tout juste de changer d'entraîneur et Sergio Conceiçao souhaiterait un renfort par ligne, en priorité en défense où il pourrait perdre le très convoité Fikayo Tomori.

L'AS Rome, distancé dans la course à la Ligue des champions, son objectif du début de saison, pourrait profiter du mercato de janvier pour faire un premier ménage et se débarrasser notamment de son capitaine Lorenzo Pellegrini, sifflé à chaque match à domicile par ses propres supporters, voire de Paulo Dybala, qui intéresse toujours des clubs saoudiens.

Allemagne : le Bayern s'active pour Tom Bischoff

Le Bayern Munich de Vincent Kompany prospecte et a jeté son dévolu sur le milieu de 19 ans de Hoffenheim Tom Bischoff, selon Bild. Le joueur n'a pas encore prolongé avec son club, ce qui permet au Bayern d'entamer les négociations dès janvier.

Leipzig, d'ores et déjà éliminé de Ligue des champions, devrait aussi être actif cet hiver pour relancer sa saison. L'attaquant de Francfort Omar Marmoush pourrait aussi être l'un des tubes de l'hiver, puisque Liverpool, Arsenal et Chelsea vont chercher à le recruter, selon Caught Offside.