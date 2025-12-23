La Coupe du monde de football, le plus grand évènement sportif de la planète, prend des proportions inouïes avec l'édition 2026 qui passe à 104 matches, 48 équipes, quatre fuseaux horaires et trois pays organisateurs, le Canada, le Mexique et les Etats-Unis de Donald Trump.

La Coupe du monde 2026 : 48 équipes, 104 matches et l’Amérique de Trump en hôte (image d’archives). IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Après l'édition 2022 au Qatar où tous les stades se tenaient dans un rayon de 50 km, le 23e Mondial s'étale dans 16 stades répartis sur plus de 4000 kilomètres et promet un bilan carbone désastreux, de Boston à Vancouver et jusqu'à Mexico.

La majorité des enceintes (11) sont aux Etats-Unis, deux au Canada, trois au Mexique, et les sélectionneurs sont déjà préoccupés par de nombreux facteurs de fatigue: leurs équipes vont devoir parcourir des grandes distances et jouer sous une chaleur de plomb ou dans des conditions hygrométriques étouffantes. Voire les deux.

Les fans aimeraient bien eux aussi avaler les kilomètres, mais ils s'indignent des prix «exorbitants», selon l'association des supporters européens FSE, loin des promesses de Coupe du monde la plus inclusive de l'histoire.

Et certains ne sont même pas sûrs de pouvoir venir, le président américain ayant interdit de visa des ressortissants de plusieurs nations qualifiées comme l'Iran, Haïti, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire.

La variable Trump

La personnalité éruptive de Donald Trump pourrait prendre beaucoup de place pendant le tournoi, qu'il voit comme une vitrine. Il a déjà menacé de retirer des matches de la compétition aux villes démocrates jugées rebelles.

Il faudra aussi surveiller les relations diplomatiques avec les co-organisateurs, durcies depuis son retour au pouvoir il y a un an par les droits de douane ou les exhortations à faire du Canada le 51e Etat des Etats-Unis.

Dès le tirage au sort le 5 décembre, le dirigeant américain a pris beaucoup de place, couronné du premier -et contesté- «prix de la paix de la Fifa», remis par son président Gianni Infantino, qui a annoncé pour sa part «le plus grand événement que l'humanité ait jamais vu» et promis une compétition «stratosphérique».

La Coupe du monde n'a cessé de croître, de 13 équipes pour la première édition à 16 équipes jusqu'en 1978, puis 24 (1982), 32 (1998) et désormais 48.

Avec 12 groupes de quatre équipes et 72 matches pour dégager les 32 qualifiés pour les 16e de finale, le Mondial va s'étaler sur six semaines, du 11 juin au 19 juillet, une durée inédite.

Elargissement

Cette dilution a réduit le nombre d'affiches au premier tour, mais il y aura tout de même l'alléchant duel de grands buteurs entre Kylian Mbappé et Erling Haaland pour France-Norvège mais aussi Brésil-Maroc, Argentine-Algérie, Japon-Pays-Bas, Allemagne-Côte d'Ivoire, Espagne-Uruguay ou Angleterre-Croatie.

Ce généreux élargissement a également permis à des pays de se qualifier pour la première fois -Curaçao, le Cap-vert, l'Ouzbékistan et la Jordanie- et d'autres nouveaux peuvent encore rejoindre l'aventure par la biais des barrages comme le Suriname, la Nouvelle-Calédonie, le Kosovo, l'Albanie ou la Macédoine du Nord.

Malgré cette diversité, les favoris restent les mêmes, pour un trophée qui n'a été remporté que par huit pays depuis 1930: Uruguay, Italie, Allemagne, Brésil, Angleterre, Argentine, France et Espagne.

La Roja espagnole, championne d'Europe 2024, les Bleus de France, les Trois Lions anglais, les Portugais avec la sixième Coupe du monde disputée par Cristiano Ronaldo, les tenants du titre argentins pour la sixième de Lionel Messi et la Seleçao brésilienne désormais coachée par Carlo Ancelotti, voire l'Allemagne, font partie des favoris.

Les anciens champions du monde sont presque tous qualifiés, seule la Nazionale italienne devant encore gagner sa place via les barrages européens, un exercice dans lequel elle a échoué en 2018 et en 2022. Il ne manque plus qu'un quadruple champion du monde pour compléter ce menu pantagruélique.