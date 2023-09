Scène cocasse, instant gênant, vidéo hilarante ou encore coup de gueule : le monde du sport réserve souvent son lot de moments insolites, que ce soit en compétition ou sur les réseaux sociaux. Voici le dernier en date...

🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰



🐶 Nadie se la pudo quitar... ¡Un verdadero CRACK!



❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

Le monde du ballon rond s’est-il découvert une nouvelle star ? Un invité inattendu a en effet assuré le spectacle dans la nuit de mercredi à jeudi en Liga de Expansión MX (deuxième division mexicaine). Alors qu’on venait d’entrer dans le temps additionnel, le match entre les Alebrijes de Oaxaca et les Dorados de Sinaloa (4-0) a dû être interrompu quelques instants après qu’un chien ait fait irruption sur la pelouse.

Visiblement très intéressé à participer à la rencontre, le canidé s’est saisi du ballon et a offert au public de l’Estadio Tecnológico un slalom dont seuls les plus grands footballeurs de l’histoire ont le secret. Pendant plus d’une minute, il s’est ainsi joué du service de sécurité, avant d’être stoppé par un joueur.

Avec sa conservation de balle exceptionnelle et ses dribbles ravageurs, il y a fort à parier que ce chien a déjà tapé dans l’oeil des recruteurs des plus grands clubs de la planète...