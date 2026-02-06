  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MLS Un nouveau chapitre américain pour James Rodríguez

ATS

6.2.2026 - 18:55

Le Colombien James Rodriguez (34 ans) a signé avec la franchise MLS du Minnesota United, a annoncé le club. L'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich arrive libre après avoir joué pour le Club Leon au Mexique l'an passé.

Keystone-SDA

06.02.2026, 18:55

Il s'est engagé jusqu'en juin 2026, au début de la Coupe du monde, avec une option permettant à son équipe de le prolonger jusqu'à la fin de l'année. «Je suis très heureux de ce nouveau chapitre de ma vie», a déclaré Rodríguez dans un communiqué. «J'espère être au meilleur de ma forme pour apporter de la joie à cette ville et à tous ceux qui me font confiance.»

Les plus lus

«La chose la plus raciste que j'ai vue sortir de la Maison Blanche» : la vidéo de Trump indigne
L’Espagne et le Portugal se préparent pour de nouvelles intempéries
Affaire Epstein : Jack Lang convoqué dimanche aux Affaires étrangères
«Je ressentais comme une nausée, j'étais fatigué, stressé»
Pendant que le bitcoin s’effondre, un géant de la tech tire son épingle du jeu
«J'ai le sentiment que dans un avenir pas si lointain, nous aurons une guerre nucléaire»