Le Colombien James Rodriguez (34 ans) a signé avec la franchise MLS du Minnesota United, a annoncé le club. L'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich arrive libre après avoir joué pour le Club Leon au Mexique l'an passé.
Il s'est engagé jusqu'en juin 2026, au début de la Coupe du monde, avec une option permettant à son équipe de le prolonger jusqu'à la fin de l'année. «Je suis très heureux de ce nouveau chapitre de ma vie», a déclaré Rodríguez dans un communiqué. «J'espère être au meilleur de ma forme pour apporter de la joie à cette ville et à tous ceux qui me font confiance.»