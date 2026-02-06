Le Colombien James Rodriguez (34 ans) a signé avec la franchise MLS du Minnesota United, a annoncé le club. L'ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich arrive libre après avoir joué pour le Club Leon au Mexique l'an passé.

Keystone-SDA ATS

Il s'est engagé jusqu'en juin 2026, au début de la Coupe du monde, avec une option permettant à son équipe de le prolonger jusqu'à la fin de l'année. «Je suis très heureux de ce nouveau chapitre de ma vie», a déclaré Rodríguez dans un communiqué. «J'espère être au meilleur de ma forme pour apporter de la joie à cette ville et à tous ceux qui me font confiance.»