Yann Sommer devrait disputer vendredi son premier match officiel avec le Club Bruges, à l'occasion de la Supercoupe. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'ancien gardien de la Nati a fait ses débuts au sein de son nouveau club.

Il y a deux semaines, le Club Bruges a annoncé le recrutement de Yann Sommer à travers une vidéo. On y voit le joueur de 37 ans assis devant une machine à écrire dans le somptueux théâtre municipal de Bruges, tapant sur les touches: «Et aujourd’hui, un nouveau chapitre commence pour moi.» Le livre de la carrière de Sommer est déjà bien épais, d’où cette petite pique sympathique avec la machine à écrire. On a pu lire ailleurs que le Club Bruges remplaçait l’ancien par l’ancien: Simon Mignolet, âgé de 38 ans et ayant pris sa retraite, par le Bâlois, qui n’a que quelques mois de moins.

Il y a 21 ans, Yann Sommer signait son premier contrat professionnel avec le FC Bâle. Depuis, il a également joué pour Vaduz, Grasshopper, Mönchengladbach, le Bayern Munich, l’Inter Milan et a disputé 94 matches avec l’équipe nationale. Au total, il a disputé plus de 800 rencontres en tant que professionnel, mais il n’en a toujours pas assez. «J’adore tout simplement être gardien de but, jouer au football», a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision du Club Bruges, expliquant sa motivation toujours aussi grande avec son célèbre large sourire.

Jashari a fait la promotion

Il prévoit encore cinq années de carrière en tant que joueur, dont les trois prochaines sont réservées à Bruges. Le champion de Belgique a su convaincre Yann Sommer de découvrir un nouveau pays à l’expiration de son contrat avec l’Inter. Contrairement à ses deux dernières étapes à Munich et à Milan, il rejoint une équipe jeune, qui compte également deux Suisses dans ses rangs: Cheveyo Tsawa et Andrej Vasovic.

One week, three new Swiss players. 🇨🇭 pic.twitter.com/acQUtq9mM6 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 17, 2026

Bruges a séduit Yann Sommer. Il a visité à plusieurs reprises les installations du club et a apprécié les environs de la huitième plus grande ville de Belgique, située près de la mer du Nord. Ardon Jashari, qui a laissé une empreinte profonde à Bruges, a contacté son compatriote lorsqu’il a entendu parler des rumeurs concernant un transfert vers son pays d’origine.

Il n’a pas fallu beaucoup de persuasion de la part du joueur de l’année de la Ligue belge 2025. Le club, la ville et la plage toute proche, à la frontière néerlandaise, parlaient d’eux-mêmes. «La mer, le vent et l’air pur», s’enthousiasme Yann Sommer, ravi de la proximité relative avec Düsseldorf, où il résidait lorsqu’il jouait au Borussia Mönchengladbach. Lui et sa famille y possèdent d’ailleurs toujours une maison.

Joie et déception à Milan

C’est d’un commun accord que les chemins se sont séparés avec l’Inter Milan après trois ans. Il était prêt à relever un nouveau défi, a confié Yann Sommer dans une interview accordée au journal flamand «Het Nieuwsblad». Le fait que son appartement ait été cambriolé à deux reprises à Milan a sans doute également joué un rôle: «Je n’étais jamais chez moi, mais cela me fait encore froid dans le dos.»

À Bruges, et plus particulièrement dans la célèbre station balnéaire huppée de Knokke-Heist, où Sommer s’est installé, la vie sera plus calme. En 2024, le Suisse a fêté le premier de ses deux titres de champion avec l’Inter dans les rues de la métropole lombarde devant 350'000 supporters. C’est le souvenir le plus précieux que le gardien garde de son passage en Italie.

Affluence record lors de la journée des supporters

Même si l’ampleur est moindre qu’à Milan, l’enthousiasme est également grand autour du Club Bruges. Dimanche dernier, 15'000 personnes ont afflué au stade Jan Breydel pour la traditionnelle journée des supporters avant le début de la saison. Yann Sommer était au centre de l’attention. Pour obtenir un autographe de sa part, les supporters ont parfois dû faire la queue pendant une heure et demie.

Jusqu’à présent, Yann Sommer s’est montré à la hauteur de son statut de recrue phare de ce mercato. À l’issue du stage d’entraînement en France, il a fait ses débuts avec Bruges samedi dernier contre Rennes et s’est déjà révélé être un pilier important, malgré la défaite 1-2. Vendredi, il devrait disputer son premier match officiel avec son nouveau club, lors de la Supercoupe qui opposera le club à l'Union Saint-Gilloise dans la soirée. Sommer et ses coéquipiers débuteront le championnat une semaine plus tard par un match à domicile contre Courtrai.