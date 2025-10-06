L'équipe féminine du FC Bâle tient son nouvel entraîneur. Le club rhénan a annoncé lundi dans un communiqué l'engagement d'Omar Adlani, qui succède à l'Allemande Kim Kulig, licenciée il y a un mois.

Keystone-SDA ATS

Omar Adlani, Canado-Algérien de 35 ans, était dernièrement entraîneur adjoint de la Jeunesse sportive de Kabylie, champion d'Algérie en titre. En foot féminin, il a été pendant plusieurs années à la tête du FC Honka, club de première division finlandaise.

Adlani succède à l'Allemande Kim Kulig, licenciée il y a un mois après seulement deux matches, et à la Croate Kristina Sundov, qui a assuré l'intérim. Il sera notamment assisté par la Neuchâteloise Camille Surdez, l'ancienne attaquante du FCB qui avait mis fin à une carrière émaillée de blessures en 2022 à l'âge de 24 ans.