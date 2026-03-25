L'équipe de Suisse M21 repart dans une nouvelle constellation dans la deuxième partie de la qualification de l'Euro. Vendredi à Thoune contre les Iles Féroé, elle sera dirigée pour la première fois par Alex Frei.

Alex Frei est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale espoirs par l’ASF. KEYSTONE

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Le changement n'est pas anodin. Après l'Allemand Sascha Stauch, dont le nom était relativement inconnu, c'est désormais une légende du football suisse qui prend la direction des M21. Frei (46 ans) est en effet le recordman des buts en équipe nationale avec 42 réussites en 84 sélections.

Mais c'est aussi un homme qui parle sans détour, qui a fait face à des vents contraires et qui a marqué des buts partout où il a joué. C'est donc un exemple pour tous les jeunes joueurs qui sont pour certains à l'aube d'une grande carrière. Rien que son nom inspire le respect. «Son expérience et son attitude vont permettre aux joueurs de progresser», selon Pierluigi Tami, directeur des équipes nationales.

Gagner en constance

Après deux ans sous la houlette de Stauch, avec des performances fluctuantes, l'ASF a réagi. Avec le nouveau sélectionneur, l'équipe doit gagner en constance et en caractère. Faire match nul 1-1 contre la France avant de perdre quatre jours plus tard 2-1 contre le Luxembourg, ce ne sera plus acceptable.

Alex Frei veut que ses protégés évoluent avec un mélange d'humilité et de confiance. Il aborde les deux premières échéances à Thoune contre les Féroé vendredi et l'Estonie mardi avec beaucoup de respect. «Nous avons toujours une chance de nous qualifier pour l'Euro, en tant que premier ou deuxième. Nous voulons la saisir.»

Plus de droit à l'erreur

La sélection suisse n'a cependant plus vraiment le droit à l'erreur si elle veut participer à la phase finale prévue en 2027 en Serbie et en Albanie. Avec huit points pris en cinq rencontres, la qualification directe semble déjà compromise. Mais y parvenir via les play-off reste envisageable. Pour ce faire, il faudra devancer les Féroé et l'Islande dans la course à la deuxième place du groupe.

Pour ce premier rassemblement, Frei a misé essentiellement sur des éléments actuellement en forme et qui jouent régulièrement dans leurs clubs. C'est pourquoi pas moins de sept néophytes ont été appelés parmi un groupe de 24 joueurs. Il s'agit de Tibault Citherlet (Winterthour), Nevio Di Giusto (Zurich), Issa Kaloga (Stade Lausanne-Ouchy), Samuel Krasniqi (GC), Giacomo Koloto (Bâle), Rodri Smith (Winterthour) et Jarell Simo (Nyon).

Frei dispose d'une vaste expérience, tant comme joueur que comme coach. Il a notamment dirigé Wil, Winterthour, Bâle et Aarau, mais aussi des équipes de jeunes. Il a aussi été directeur sportif à Lucerne et expert à la TV.