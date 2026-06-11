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Affaire Lassana Diarra Un nouveau règlement des transferts entrera en vigueur

ATS

11.6.2026 - 06:51

La FIFA a annoncé mercredi l'adoption d'un nouveau règlement des transferts en concertation avec les représentants des joueurs et respectant le droit de l'Union européenne.

L'affaire Lassana Diarra a obligé la FIFA à revoir son règlement en matière de transferts.
L'affaire Lassana Diarra a obligé la FIFA à revoir son règlement en matière de transferts.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.06.2026, 06:51

11.06.2026, 07:48

Ce règlement entrera en vigueur en janvier 2027. «Les nouvelles règles constituent un cadre objectif, transparent, non discriminatoire et proportionné pour le système mondial des transferts et toutes les parties impliquées», s'est félicitée dans un communiqué l'instance, épinglée par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024 pour des règles contraires au droit de l'UE.

Dans sa version actuelle, le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA (RSTJ) est «de nature à entraver la libre circulation» des footballeurs professionnels, avait estimé la Cour de justice de l'UE. A la demande de la justice belge, la haute juridiction établie à Luxembourg examinait alors le cas de Diarra qui avait contesté, il y a douze ans, les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou.

Droits des transferts. Accord trouvé entre Lassana Diarra et la FIFA

Droits des transfertsAccord trouvé entre Lassana Diarra et la FIFA

En raison d'une réduction drastique de son salaire, Diarra avait quitté le club, mais ce dernier avait jugé la rupture abusive et lui avait réclamé 20 millions d'euros, ramenés à 10,5 millions. Conséquence: le club de Charleroi avait finalement renoncé à recruter le Français par crainte d'avoir à assumer une partie de ces pénalités, conformément au règlement de la FIFA étudié par la CJUE.

L'ex-international français, qui avait réclamé 65 millions d'euros de dommages et intérêts à la Fédération internationale et à la Fédération belge, a finalement trouvé un accord avec l'instance internationale lundi. Un préalable avant une modification donc du règlement.

«Par consensus»

«Désormais, le cadre régissant les relations de travail entre les joueurs et les clubs au niveau international sera systématiquement et exclusivement établi par consensus entre tous les partenaires sociaux, la FIFA assumant la fonction de garante du système», explique l'instance dans son communiqué.

«Le RSTJ, poursuit-elle, se mue en un cadre collectif fondé sur le dialogue social entre les représentants reconnus des employés et des employeurs, avec pour objectif clair de devenir une convention collective internationale – la première du genre dans le monde du sport international».

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