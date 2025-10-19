  1. Clients Privés
«Il a été exceptionnel» Un nouveau triplé pour Messi, symbole d'une hégémonie totale

ATS

19.10.2025 - 07:49

Lionel Messi a brillé avec un nouveau triplé lors du succès de l'Inter Miami 5-2 samedi contre le Nashville SC. L'astre argentin est ainsi sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS.

Keystone-SDA

19.10.2025, 07:49

19.10.2025, 08:10

Messi (38 ans) a conclu avec classe une saison régulière où il a inscrit 29 buts en 28 matches, propulsant l'Inter Miami à la 3e place de la Conférence Est avant les play-off.

Le champion du monde argentin a d'abord frappé à la 34e minute, se retournant aux 35 mètres après un contrôle de la poitrine avant un dribble, une feinte puis une frappe sèche du gauche juste en dehors de la surface pour un «golazo» et l'ouverture du score.

«La Pulga» a égalisé à 2-2 sur penalty (63e) avant un nouveau but spectaculaire (4-2, 81e), contrôle de la poitrine puis appui sur Ian Fray avant une nouvelle frappe soudaine de son pied gauche magique à l'entrée de la surface.

«Que puis-je dire de plus à propos de Leo?», s'est interrogé à voix haute son entraîneur et ami Javier Mascherano. «Il a été exceptionnel, comme à son habitude. Il va sûrement être élu MVP, vu ce qu'il a démontré», a ajouté son compatriote à propos du trophée de meilleur joueur de la saison, déjà conquis par Messi en 2024.

Un nouveau triplé pour Messi, symbole d’une hégémonie totale