Bundesliga Un nouvel entraîneur pour Aurèle Amenda à Francfort

ATS

30.1.2026 - 20:18

L'Eintracht Francfort, où évolue le défenseur suisse Aurèle Amenda, tient son nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Espagnol Albert Riera, a annoncé le club allemand vendredi soir.

Aurèle Amenda (à droite) a un nouvel entraîneur : Albert Riera.
Aurèle Amenda (à droite) a un nouvel entraîneur : Albert Riera.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.01.2026, 20:18

L'ancien international espagnol, qui a notamment évolué à Manchester City et Liverpool durant sa carrière de joueur, succède à l'Allemand Dino Toppmöller, licencié le 18 janvier. Il débarque en provenance de Celje, en Slovénie, pays dans lequel il a gagné ses galons d'entraîneur.

Albert Riera arrive à Francfort pour redresser la barre, l'actuel 8e de Bundesliga n'ayant remporté qu'un seul de ses onze derniers matches. Le Biennois Aurèle Amenda, qui évolue à l'Eintracht depuis 2024, espère bien gagner davantage de temps de jeu avec ce nouveau coach.

