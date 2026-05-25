La préparation du Mondial 2026 de l'équipe de Suisse commence par une semaine d'entraînement à Saint-Gall. Seuls douze joueurs seront présents dès le début.

Après de longs mois d’absence, Zeki Amdouni a retrouvé la Nati lundi (archive). KEYSTONE

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En ce lundi de Pentecôte, douze joueurs ont intégré le pré-camp: les gardiens Marvin Keller et Yvon Mvogo, les défenseurs Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Miro Muheim, Silvan Widmer et Denis Zakaria, ainsi que les attaquants Johan Manzambi, Zeki Amdouni, Christian Fassnacht, Cédric Itten et Fabian Rieder.

Le portier titulaire Gregor Kobel était également prévu, mais a dû reporter son arrivée pour raison de santé. Les autres joueurs manquent encore à l'appel, car ils étaient en lice avec leurs clubs samedi ou dimanche. Ils sont attendus à Saint-Gall d'ici jeudi.

Seule exception, Amdouni: bien qu'il ait joué avec son club dimanche de Pentecôte, il est déjà présent dès le début de la sélection. Cet attaquant a failli manquer la saison dans sa totalité en raison d'une rupture du ligament croisé.

Pour clore la semaine d'entraînement à Saint-Gall, un match amical contre la Jordanie est au programme dimanche prochain (15h). Le mardi 2 juin, l'équipe nationale se rendra à son camp de base à San Diego.

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