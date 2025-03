La Suisse n'a pas pu faire mieux qu'un match nul vendredi à Belfast, face à l'Irlande du Nord (1-1). Le sélectionneur Murat Yakin a surtout profité de ce premier test pour entamer son casting défensif en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Murat Yakin doit se creuser la tête pour la composition idéale. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ils étaient les attractions de la semaine à Faro, au sud du Portugal, où l'équipe de Suisse a passé quelques jours avant de s'envoler vers l'Ulster. Tout le monde attendait donc de voir Stefan Gartenmann et Lucas Blondel à l'oeuvre vendredi soir lors du premier des quatre matches amicaux que la Suisse va disputer d'ici l'été.

Schmidt marque des points

Le défenseur central né au Danemark était bien dans le onze de départ, mais pas le latéral droit de Boca Juniors, qui a dû attendre la 68e minute pour faire ses débuts en équipe nationale. Murat Yakin lui a préféré un autre néophyte: Isaac Schmidt. Un choix qui a pu surprendre, le Vaudois étant plus habitué au flanc gauche, même si le sélectionneur avait déjà invoqué la polyvalence du joueur de Leeds pour justifier sa convocation.

Schmidt, qui s'était illustré la saison dernière à Saint-Gall avant de rejoindre la deuxième division anglaise, où il ne s'est pas encore imposé, a marqué des points sur la pelouse douteuse du Windsor Park. «Je suis très satisfait de sa performance. Il a gagné presque tous ses duels, même en attaque», a apprécié Yakin vendredi en conférence de presse.

Magnanime, «Muri» a aussi évalué positivement la performance de Gartenmann, bien que le joueur de Ferencvaros ait paru emprunté en première période. Coupable de la faute ayant mené à l'ouverture du score nord-irlandaise, il n'a pas non plus semblé en mesure de distribuer le jeu comme sait si bien le faire Manuel Akanji, absent de ce rassemblement pour cause de blessure.

Isaac Schmidt : «Même si on aurait voulu plus, j’ai vraiment pris du plaisir» Découvrez la réaction du Lausannois au micro de blue Sport après son premier match sous le maillot suisse, qui s'est soldé par un nul contre l'Irlande du Nord (1-1). 21.03.2025

Zesiger sur sa lancée

En revanche, l'entraîneur de l'équipe de Suisse a peut-être trouvé en Cédric Zesiger le joueur capable de faire la paire avec le patron de la défense helvétique dans une ligne de quatre. Pour sa cinquième sélection, le Seelandais a joué avec cette même confiance qui l'habite depuis son arrivée à Augsbourg en janvier.

Après avoir perdu sa place de titulaire à Wolfsbourg, le gaucher s'est en effet directement imposé en Bavière, où il a déjà joué 673 minutes sans que son équipe n'encaisse le moindre but. Son intervention décisive à la 25e vendredi devant l'attaquant nord-irlandais Lee Bonis a eu le poids d'un but. Et il est encore venu à la rescousse de son binôme en deuxième période.

«Je voulais rendre la confiance que m'a accordée le sélectionneur avec une bonne prestation et je suis assez content de ma performance. On a eu un peu de peine avec Stefan au début, mais on s'est montré de plus en plus solides au fil du match», a analysé le grand défenseur (194 cm) qui a fait ses classes à Neuchâtel Xamax. Sa capacité à briller dans une défense à trois, comme il le fait à Augsbourg, pourrait également s'avérer précieuse pour Murat Yakin dans le futur.

L'homme du match

Vincent Sierro s'est, lui aussi, mis en évidence en Irlande du Nord le soir de sa onzième sélection. Le Valaisan a marqué son premier but en équipe de Suisse sur un corner bien tiré par Ricardo Rodriguez, l'inusable défenseur a, au passage, dépassé Xherdan Shaqiri avec une 126e sélection pour devenir le seul dauphin de Granit Xhaka et ses 135 capes.

Mais l'apport du capitaine du FC Toulouse ne s'est pas limité à cette seule réussite qui a évité à la Suisse une défaite embarrassante. Entre Denis Zakaria et Michel Aebischer, il a été l'homme le plus en vue dans l'entrejeu helvétique. «Il a d'emblée fait très bonne impression. Il comprend le jeu et arrive à l'accélérer. Et en plus il est habile de la tête, ce que je ne savais pas!», a d'ailleurs applaudi Murat Yakin, qui doit désormais voir le Sédunois comme un prétendant légitime à son onze-type.

Tracas offensifs

Le trident offensif aligné par le Bâlois composé de Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas n'a, par contre, pas vraiment trouvé le moyen d'exister face à un bloc nord-irlandais bien organisé. Mais comme l'a justement rappelé Yakin, rares sont les nations à avoir brillé offensivement à Belfast ces derniers temps. La prometteuse formation de Michael O'Neill – promue en ligue B de la Ligue des nations – n'avait d'ailleurs encaissé aucun but lors des quatre précédents matches disputés dans son stade.

La solution n'est pas non plus venue d'Alvyn Sanches, qui a remplacé Ndoye pour les 25 dernières minutes. Les grands débuts de l'attaquant du LS sous le maillot helvétique ont, hélas, été ternis par sa sortie sur blessure en toute fin de match. Touché à une jambe, il a quitté le rassemblement samedi pour rejoindre Lausanne et effectuer des examens.

Une issue regrettable pour Murat Yakin, qui aurait sans doute aimé voir davantage de ses dribbles face au Luxembourg mardi à Saint-Gall. Un match que la Suisse devra impérativement gagner, sous peine de voir l'enthousiasme suscité par un Euro prometteur et déjà altéré par un automne morose se transformer en un vrai désarroi.