Premier triplé depuis 2022 Neymar retrouve la magie pour sauver son club de cœur !

Arthur Rappaz

4.12.2025

La star brésilienne Neymar a inscrit mercredi un triplé pour le Santos FC contre Juventude (3-0) en Championnat du Brésil, un résultat qui éloigne son club formateur de la relégation à une journée de la fin de la saison.

Agence France-Presse

04.12.2025, 09:23

04.12.2025, 09:24

L'ex-star du FC Barcelone et du Paris SG a marqué aux 6e et 65e minutes et sur pénalty à la 73e pour atteindre la barre des 150 buts dans le club où il a débuté comme professionnel.

Football. Neymar retrouve les terrains après un mois et demi d'absence

FootballNeymar retrouve les terrains après un mois et demi d'absence

«Je suis très heureux d'atteindre ce chiffre (...). Je remercie tous mes coéquipiers qui ont fait partie de l'équipe au fil des années», a affirmé Neymar, 33 ans, dans des propos diffusés par Santos.

C'est le premier triplé de l'attaquant depuis avril 2022, lorsqu'il jouait au PSG, lors d'une victoire 6-1 à l'extérieur contre Clermont en Ligue 1.

Retour convaincant

Blessé mi-septembre à la cuisse droite, l'attaquant international avait fait son retour début novembre. Depuis, il a marqué cinq buts lors de ses trois dernières apparitions.

Santos est 14e avec 44 points, deux de plus que Vitoria, 17e et premier relégable. Dimanche, l'ancienne équipe de Pelé aura un déplacement difficile sur le terrain de Cruzeiro (3e), pour confirmer son maintien en Serie A.

