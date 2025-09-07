Les Pays-Bas sont difficilement venus à bout de la Lituanie (3-2), dimanche à Kaunas, en qualifications pour le Mondial-2026, grâce notamment à un doublé de Memphis Depay, désormais meilleur buteur de la sélection.

Memphis Depay est désormais le meilleur buteur de l'histoire en sélection néerlandaise. IMAGO/ANP

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Auteur de ses 51 et 52e buts avec les Oranje, l'attaquant des Corinthians de Sao Paulo est passé devant Robin van Persie au classement des buteurs de la sélection pour permettre aux Pays-Bas d'occuper la tête du groupe G de la zone Europe devant la Pologne et la Finlande qui devaient s'opposer en soirée à Chorzow.

Tout avait bien débuté pour les Oranje qui ont mené au score 2 à 0 à la demi-heure de jeu grâce à des buts de Quinten Timber (33e) et surtout le but d'ouverture de Depay dès la 11e minute.

Un but historique pour l'ex-attaquant de Lyon et du FC Barcelone qui l'a consacré meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise (51 buts) avec une réalisation de plus que Robin van Persie (50).

Mais les hommes de Ronald Koeman se sont compliqué la tâche en fin de première période en concédant deux buts de Gvidas Gineitis (36e) et Edvinas Girdvainis (43).

Le jeu néerlandais, jusque-là fluide et efficace, s'est alors délité.

Au points que trois jours après avoir été accrochés à domicile par la Pologne de Robert Lewandowski (1-1 à Rotterdam), les Néerlandais ont semblé être retombés dans leurs travers défensifs avec une charnière Van Dijk/De Vrij en manque de concentration.

Mais le potentiel offensif de l'équipe néerlandaise a fini par faire la différence. Avec un but de Depay à la 64e minute à la réception d'un centre millimétré de Denzel Dumfries.

Et malgré quelques frayeurs en fin de partie, les Oranje ont réussi à empocher trois unités très précieuses dans l'optique de la première place du groupe G, directement qualificative pour le prochain Mondial.

Au classement provisoire de leur poule, les Pays-Bas occupent la première place (10 points) avec trois points d'avance sur les Polonais et les Finlandais opposés plus tard dans la soirée.

«On peut qualifier notre prestation de très mauvaise sauf pour Memphis», a déclaré le capitaine néerlandais Virgil van Dijk.

«Vous menez 2-0, puis vous laissez filer cet avantage beaucoup trop facilement. Nous avons été négligents en possession du ballon, nous n'avons pas gagné les duels et nous n'avons pas souvent récupéré les seconds ballons», a résumé le défenseur de Liverpool.

«Mais nous prenons trois points, c'est le plus important, a poursuivi Van Dijk. Si nous voulons progresser, cela ne doit pas se reproduire», a-t-il conclu.