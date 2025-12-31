  1. Clients Privés
CAN 2025 Les Fennecs de Petkovic bouclent les groupes sans faux pas 

ATS

31.12.2025 - 19:15

Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et avec une équipe remaniée, l'Algérie a poursuivi son sans-faute plein de promesses pour la suite dans la CAN 2025.

Keystone-SDA

31.12.2025, 19:15

31.12.2025, 19:46

La sélection de Vladimir Petkovic a dominé la Guinée équatoriale 3-1, mercredi à Rabat.

CAN 2025. De nouveaux qualifiés pour les 8es de finale

CAN 2025De nouveaux qualifiés pour les 8es de finale

Avec ce troisième succès en trois matches dans le groupe E de cette Coupe d'Afrique des nations, les Algériens consolident leur 1re place, devant le Burkina Faso et le Soudan également qualifiés. Ils joueront en 8e de finale contre la RD Congo.

Mercredi, le sélectionneur suisse des Fennecs Vladimir Petkovic avait laissé au repos neuf titulaires dont le capitaine Riyad Mahrez, co-meilleur buteur de cette CAN avec trois buts, ou le gardien Luca Zidane, suppléé par le Caennais Anthony Mandrea.

CAN 2025. Des réjouissances pour Vladimir Petkovic

CAN 2025Des réjouissances pour Vladimir Petkovic

Moins d'un quart d'heure

Les remplaçants ont eu à coeur de se montrer dans un match qui ne manquait d'enjeu, les Algériens voulant effacer le traumatisme de leur défaite face au même adversaire (1-0) lors de la précédente CAN, qu'ils avaient quittée dès la phase de groupe.

CAN 2025. Un 3-0 sans discussion : le Maroc assume son statut de patron

CAN 2025Un 3-0 sans discussion : le Maroc assume son statut de patron

Cette fois, l'affaire a été pliée en moins d'un quart d'heure grâce à Zineddine Belaid de la tête sur corner (19e), Farès Chaïbi d'un coup de canon sous la barre (25e) et Ibrahim Maza encore de la tête pour son deuxième but dans cette édition (32e).

C'est la troisième fois que les Fennecs bouclent la phase de groupe d'une Coupe d'Afrique des Nations sur un sans-faute, après 1990 et 2019. Les deux seules éditions où les Algériens ont soulevé le trophée à la fin.

