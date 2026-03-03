Un séjour américain au coût astronomique pour les fans

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe du monde 2026 Un séjour américain au coût astronomique pour les fans

Nicolas Larchevêque

3.3.2026

Près de 900 dollars pour le match d'ouverture, plus de 8’000 pour la finale... La promesse affichée d'un Mondial 2026 abordable n'a pas été tenue, au regard des prix astronomiques des billets pour la compétition qui débutera dans moins de 100 jours en Amérique du nord.

Les supporters (ici au Mondial 2022) devront sortir le porte-monnaie pour se rendre en Amérique cet été.
Les supporters (ici au Mondial 2022) devront sortir le porte-monnaie pour se rendre en Amérique cet été.
KEYSTONE

Agence France-Presse

03.03.2026, 08:07

Combien de billets ?

Selon la Fifa, près de sept millions de billets ont été mis en vente. Par personne, ils sont limités à quatre par match et à 40 pour toute la compétition. Plus de deux millions de billets ont trouvé preneur lors d'une première phase de vente, effectuée en octobre par tirage au sort. La deuxième phase (décembre-janvier) était également basée sur un système de loterie et a attiré 508 millions de demandes, un record.

Indignation envers la FIFA. «Une gigantesque trahison de la tradition de la Coupe du monde»

Indignation envers la FIFA«Une gigantesque trahison de la tradition de la Coupe du monde»

La Fifa n'a pas communiqué le nombre de billets attribués mais les matches les plus demandés ont été Colombie-Portugal (27 juin à Miami), Mexique-Corée du Sud (18 juin à Guadalajara) et la finale (19 juillet à East Rutherford dans le New Jersey).

Les prix flambent...

Pour ce tournoi au format inédit (104 matches), le prix des billets varie en fonction des affiches. Selon l'association Football Supporters Europe (FSE), le dossier de candidature promettait des billets à partir de 21 dollars, mais les billets les moins chers sont à 60 dollars (Autriche-Jordanie ou Brésil-Haïti). La majorité est affichée à au moins 200 dollars pour les matches des nations majeures, et à 2’000 dollars pour la finale pour la catégorie la moins chère alors que les meilleures places culminent à 8’680 dollars.

«C’est absolument dingue». Prix exorbitants des places pour le Mondial 2026 : Infantino se justifie

«C’est absolument dingue»Prix exorbitants des places pour le Mondial 2026 : Infantino se justifie

Gianni Infantino, le patron de la Fifa, a imputé cette flambée au «marché». «Vous avez, notamment aux Etats-Unis, quelque chose qui s'appelle la tarification dynamique, ce qui fait que les prix augmentent ou diminuent» en fonction de la demande et l'affiche du match, a-t-il expliqué.

Critiquée pour sa stratégie tarifaire, la Fifa a réservé un quota de billets à 60 dollars pour les associations de supporters. Pour les plus fortunés, la Fifa offre des «packages» combinant billets et espaces réservés (lounge ou salon VIP): pour le match de la France contre le Sénégal, le 16 juin à East Rutherford, l'option coûte entre 2’900 et 4’500 dollars.

Mondial 2026. La FIFA promet des billets à 60 dollars

Mondial 2026La FIFA promet des billets à 60 dollars

... et vont encore monter

La Fifa a gardé un nombre non communiqué de billets qu'elle proposera en avril et jusqu'à la fin de la compétition pour une vente de dernière minute «selon le principe du premier arrivé, premier servi».

En ultime recours, il existe les plateformes de revente, dont celle gérée par la Fifa. Mais ce marché secondaire est libre - chaque revendeur fixant son prix - aux Etats-Unis et au Canada, ce qui fait encore grimper des prix déjà prohibitifs: une place en haut des gradins (catégorie 3) pour Mexique-Afrique du Sud passe ainsi de 895 à 5’324 dollars. Pour France-Sénégal, des billets son proposés presque au quintuple du prix de base (1’000 dollars contre 219). D'autres sites de revente américains (SeatGeek, StubHub) proposent des places un peu moins chères.

Les à-côtés

Pour voir les matches, il faut ajouter le prix du billet d'avion, de l'hébergement dont les prix flambent aussi, la nourriture, la location d'un véhicule également, plusieurs stades étant à 30 minutes du centre-ville. Mais une place de stationnement pour un match de groupe coûte de 100 dollars (à Atlanta) à 300 dollars (à Los Angeles). Pour les visiteurs ne bénéficiant pas de l'Esta (Système électronique d'autorisation de voyage), la facture s'alourdit aussi avec un visa de tourisme à 185 dollars.

Mondial 2026. «Ils sont complètement à côté de la plaque» - Le prix des billets soulève la grogne

Mondial 2026«Ils sont complètement à côté de la plaque» - Le prix des billets soulève la grogne

Et sinon ?

Pour les supporteurs sans billet, il reste la ferveur des «Fan Festivals» dotés d'écrans géants et implantés dans les 16 villes-hôtes du Mondial. Celui de Kansas City pourra accueillir jusqu'à 25’000 personnes pour les six matches prévus dans la ville et pour d'autres en fonction des affiches. A New York, l'enceinte de l'US Open de tennis sera partiellement transformée en fan-zone d'une capacité de 10’000 spectateurs entre le 17 et le 28 juin. Mais contrairement aux autres, l'entrée sera payante.

Coupe du monde 2026. Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

Coupe du monde 2026Un tournoi hors normes percuté par l’imprévisible Donald Trump

Les plus lus

«À 60 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon vrai père»
Les Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?
Heidi Klum face à la ménopause – l’éclairage d’une spécialiste des hormones
Bill Clinton explique la photo du jacuzzi publiée dans les dossiers Epstein
Un séjour américain au coût astronomique pour les fans