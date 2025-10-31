La vidéo d'un impressionnant stade de football perché au sommet d'un gratte-ciel, présenté par des internautes et des médias comme l'un des futurs stades de la Coupe du monde 2034 en Arabie Saoudite, a fait le tour du monde. Mais il n'a rien à voir avec ce projet.

Saudi Arabia plans to build Neom Stadium, a 350-meter-high, renewable-powered arena in The Line.



Set to open around 2032, it will host 2034 World Cup matches up to the quarterfinals.pic.twitter.com/wksOThHoLT — Massimo (@Rainmaker1973) October 28, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Comme de nombreuses vidéos désormais réalisées en quelques minutes par intelligence artificielle, celle-ci a eu un succès à la mesure de la popularité du football dans le monde, d'autant qu'à neuf ans de l'évènement, plus d'une dizaine de stades sont encore à l'état de simples projets et de maquettes.

La vidéo, qui a fait le tour du monde, a été partagée par des milliers de comptes comme étant le visuel officiel «dévoilé» par le royaume saoudien, et vue des millions de fois par des internautes ébahis.

Si l'Arabie Saoudite envisage bien de construire un stade en hauteur perché au dessus d'un complexe immobilier dans une ville située dans le désert, «The Line», et qui n'existe pas encore, comme l'indique son dossier de candidature, ce projet ne ressemble en rien à la version devenue virale ces derniers jours.

Une totale invention

«Ce design est complètement inventé et ne ressemble en rien à ce que prévoit l'Arabie saoudite. Il n'apparaît dans aucune source officielle», avait indiqué une source proche du dossier à l'AFP le 29 octobre.

La vidéo a été reprise notamment par les comptes de plusieurs médias français comme représentant le projet officiel. Depuis, certains ont supprimé la vidéo ou modifié leur article.

L'équipe d'investigation numérique de l'AFP est remontée jusqu'au compte Instagram @hyporaultraworks, qui a posté de nombreuses vidéos de stades futuristes créées par IA. On y trouve, postée mi-octobre, celle qui a dupé le monde entier: «survol aérien d'un design de stade sur un gratte-ciel».

Un dérapage

Sur la page Facebook éponyme, le titulaire du compte détaille: «ce qui avait commencé comme un simple concept IA a entamé une vie propre: plus de 50 millions de vues plus tard, notre +sky stadium+ est devenu mondial (et a quelque peu dérapé)».

Il dit aussi qu'il n'avait «aucune connaissance d'un quelconque projet saoudien lorsqu'(il) a créé cette image!». «Il s'agissait d'un concept d'IA purement imaginaire, explorant ce à quoi pourrait ressembler un stade de football vertical, de type gratte-ciel», est-il encore indiqué.

La Coupe du monde de football est l'évènement sportif le plus suivi dans le monde, avec les Jeux olympiques. L'Arabie saoudite, qui investit beaucoup dans le sport (football, Formule 1...), en a obtenu l'organisation pour l'édition 2034.